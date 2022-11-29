Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:51

Кучеров набрал 650 очков в НХЛ, став 14-м россиянином с такими показателями

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Форвард «Тампы» Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (6:5 ОТ).

Таким образом, 29-летний россиянин набрал 650 (256+394) очков в лиге. Он стал 14-м россиянином с такими показателями.

13-е место в списке среди россиян с 719 очками занимает Алексей Жамнов. Лидирует форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, у которого 1431 (791+640) очко.

Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
1
Читайте также
«Они затмили чемпионат мира!» Реакция мировых СМИ на драку «Зенита» и «Спартака»
«Мартен — ты свинья». Как француз Фуркад унижал российский биатлон
В Германии рассказали о желании Зеленского устранить Кличко с политической арены
На подконтрольном Киеву правобережье Херсонщины боевики убили мать и сына
Мэр Снигиревки рассказал об аресте украинскими боевиками сотрудников администрации
Как удешевить производство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ: «Тампа» обыграла «Баффало», «Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси» и другие матчи 29 ноября

Шестеркин о матче с «Нью-Джерси»: «Вратарская игра опять была дерьмовой. Мне стыдно»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 23 19 4 38
2 Айлендерс 23 15 8 30
3 Каролина 22 11 11 27
4 Питтсбург 22 11 11 25
5 Рейнджерс 23 10 13 24
6 Вашингтон 23 9 14 21
7 Филадельфия 22 7 15 19
8 Коламбус 21 7 14 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 21 18 3 36
2 Торонто 24 14 10 33
3 Тампа-Бэй 21 13 8 27
4 Детройт 21 11 10 26
5 Флорида 21 10 11 23
6 Монреаль 21 11 10 23
7 Баффало 22 9 13 19
8 Оттава 21 8 13 17
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 23 13 10 30
2 Виннипег 20 13 7 27
3 Колорадо 19 12 7 25
4 Миннесота 21 10 11 22
5 Сент-Луис 22 11 11 22
6 Нэшвилл 20 9 11 20
7 Аризона 20 7 13 17
8 Чикаго 21 6 15 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 24 17 7 35
2 Сиэтл 21 13 8 29
3 Лос-Анджелес 24 12 12 27
4 Эдмонтон 21 11 10 22
5 Калгари 21 9 12 21
6 Ванкувер 22 9 13 21
7 Сан-Хосе 24 7 17 18
8 Анахайм 22 6 16 13
Результаты / календарь
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
29.11 03:00
Баффало – Тампа-Бэй
 5 : 6 ОТ
29.11 03:00
Детройт – Торонто
 2 : 4
29.11 03:00
Коламбус – Вегас
 2 : 3 Б
29.11 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 3 : 5
29.11 04:00
Сент-Луис – Даллас
 1 : 4
29.11 05:30
Эдмонтон – Флорида
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 23 36
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 21 36
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 21 33
И Г
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 23 19
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 22 16
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 21 16
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 16 1.99
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 15 2.07
Илья Сорокин

Илья Сорокин

Айлендерс

16 2.19
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости