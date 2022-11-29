Кучеров набрал 650 очков в НХЛ, став 14-м россиянином с такими показателями

Форвард «Тампы» Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (6:5 ОТ).

Таким образом, 29-летний россиянин набрал 650 (256+394) очков в лиге. Он стал 14-м россиянином с такими показателями.

13-е место в списке среди россиян с 719 очками занимает Алексей Жамнов. Лидирует форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, у которого 1431 (791+640) очко.