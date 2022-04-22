Кучеров набрал 600 очков в НХЛ. Для этого ему понадобилось 557 матчей

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (8:1).

28-летний россиянин набрал 600-е и 601-е очко в лиге за 557 матчей. Он стал четвертым игроком в истории франшизы, достигшим этой отметки за наименьшее количество игр.

Только пять действующих игроков достигли отметки в 600 очков за меньшее количество игр: Коннор Макдэвид (421), Сидни Кросби (430), Александр Овечкин (464), Евгений Малкин (490) и Леон Драйзайтль (544).

В текущем сезоне Кучеров провел 42 матча, в которых набрал 54 (20+34) очка.