Кучеров набрал 50 очков в первых 30 матчах сезона НХЛ и повторил личный рекорд

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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол в матче с «Флоридой» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин набрал 50 (15+35) очков в 30 первых матчах сезона и повторил личный рекорд, установленный в сезоне-2023/24.

Лучший результат Кучерова за сезон — 144 (44+100) очка в 81 матче.