Кучеров набрал 50 очков в первых 30 матчах сезона НХЛ и повторил личный рекорд
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол в матче с «Флоридой» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
Россиянин набрал 50 (15+35) очков в 30 первых матчах сезона и повторил личный рекорд, установленный в сезоне-2023/24.
Лучший результат Кучерова за сезон — 144 (44+100) очка в 81 матче.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|37
|23
|14
|49
|2
|Вашингтон
|34
|23
|11
|48
|3
|Каролина
|34
|21
|13
|43
|4
|Питтсбург
|36
|16
|20
|37
|5
|Коламбус
|35
|14
|21
|34
|6
|Филадельфия
|35
|15
|20
|34
|7
|Рейнджерс
|34
|16
|18
|33
|8
|Айлендерс
|35
|13
|22
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|36
|22
|14
|46
|2
|Торонто
|35
|21
|14
|44
|3
|Бостон
|36
|19
|17
|42
|4
|Тампа-Бэй
|32
|19
|13
|40
|5
|Оттава
|34
|18
|16
|38
|6
|Монреаль
|34
|14
|20
|31
|7
|Детройт
|34
|13
|21
|30
|8
|Баффало
|35
|12
|23
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|36
|25
|11
|51
|2
|Миннесота
|35
|21
|14
|46
|3
|Колорадо
|36
|21
|15
|42
|4
|Даллас
|33
|20
|13
|40
|5
|Юта
|34
|16
|18
|38
|6
|Сент-Луис
|36
|16
|20
|36
|7
|Нэшвилл
|35
|11
|24
|29
|8
|Чикаго
|35
|12
|23
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|34
|23
|11
|49
|2
|Эдмонтон
|34
|21
|13
|44
|3
|Лос-Анджелес
|34
|19
|15
|43
|4
|Ванкувер
|34
|17
|17
|41
|5
|Калгари
|34
|16
|18
|39
|6
|Сиэтл
|36
|15
|21
|32
|7
|Анахайм
|33
|13
|20
|30
|8
|Сан-Хосе
|37
|11
|26
|28
Результаты / календарь
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31.12
1.01
|24.12
|03:00
|
Питтсбург – Филадельфия
|7 : 3
|24.12
|03:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|0 : 4
|24.12
|03:00
|
Коламбус – Монреаль
|5 : 4
|24.12
|03:00
|
Бостон – Вашингтон
|4 : 1
|24.12
|03:00
|
Детройт – Сент-Луис
|0 : 4
|24.12
|03:30
|
Айлендерс – Баффало
|1 : 7
|24.12
|04:00
|
Нэшвилл – Каролина
|5 : 2
|24.12
|04:00
|
Миннесота – Чикаго
|4 : 3
|24.12
|05:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|4 : 3
|24.12
|05:00
|
Юта – Даллас
|2 : 3
|24.12
|06:00
|
Вегас – Анахайм
|3 : 1
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