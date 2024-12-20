Кучеров набрал 2 очка и поднялся на 2-е место в списке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса». После двух периодов счет 3:1.

Кучеров поднялся на 2-е место в списке лучших бомбардиров. У него теперь 49 (14+35) очков.

31-летний россиянин отстает от лидирующего Нэйтана Маккиннона на 1 очко. У канадца — 50 (13+37).