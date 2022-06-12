Кучеров набрал 150 очков в плей-офф и стал 30-м игроком с таким показателем в истории НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился результативной передачей в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (2:1).

Таким образом, 28-летний россиянин набрал 150 (51+99) очков в плей-офф. Он является лучшим бомбардиром и снайпером «Лайтнинг» в Кубке Стэнли.

Также Кучеров стал 30-м игроком в истории лиги, которому удалось набрать 150 очков. Среди россиян в этом списке Евгений Малкин (180) и Сергей Федоров (176). У форварда «Вашингтона» Александра Овечкина 141 (72+69) очко.

В текущем плей-офф на счету Кучерова 23 (7+16) очка в 17 матчах.