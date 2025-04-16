Кучеров набрал 120-е очко в сезоне НХЛ
Кучеров третий раз в карьере набрал 120 очков за сезон в НХЛ
«Тампа» забила четвртый гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».
На 5-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров. Теперь у него 120 (37+83) очков в 77 матчах этого сезона.
Кучеров третий раз в карьере набрал 120 очков за сезон. Ранее подобное удавалось только 13 игрокам: Уэйн Гретцки (12 сезонов с 120 и более очками), Марио Лемье (8), Марсель Дионн (6), Фил Эспозито (6), Ги Лефлер (5), Пол Коффи (3), Бобби Орр (4), Яромир Ягр (4), Коннор Макдэвид (3), Брайан Троттье (3), Стив Айзерман (3), Майк Босси (3) и Петер Штястны (3).
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|81
|51
|30
|111
|2
|Каролина
|81
|47
|34
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|81
|39
|42
|87
|5
|Рейнджерс
|81
|38
|43
|83
|6
|Айлендерс
|81
|35
|46
|82
|7
|Питтсбург
|81
|33
|48
|78
|8
|Филадельфия
|81
|33
|48
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|81
|51
|30
|106
|2
|Тампа-Бэй
|81
|47
|34
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|81
|44
|37
|95
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|81
|39
|42
|85
|7
|Баффало
|81
|35
|46
|77
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|81
|48
|33
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|81
|40
|41
|94
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
0 - 0
|0 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
|0 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
0 - 0
|0 - 0
Результаты / календарь
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
|18.04
|02:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|- : -
|18.04
|02:00
|
Оттава – Каролина
|- : -
|18.04
|02:00
|
Торонто – Детройт
|- : -
|18.04
|02:00
|
Коламбус – Айлендерс
|- : -
|18.04
|02:00
|
Баффало – Филадельфия
|- : -
|18.04
|02:00
|
Рейнджерс – Тампа-Бэй
|- : -
|18.04
|04:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|- : -
Новости