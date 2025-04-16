Кучеров набрал 120-е очко в сезоне НХЛ

Кучеров третий раз в карьере набрал 120 очков за сезон в НХЛ

«Тампа» забила четвртый гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

На 5-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров. Теперь у него 120 (37+83) очков в 77 матчах этого сезона.

Кучеров третий раз в карьере набрал 120 очков за сезон. Ранее подобное удавалось только 13 игрокам: Уэйн Гретцки (12 сезонов с 120 и более очками), Марио Лемье (8), Марсель Дионн (6), Фил Эспозито (6), Ги Лефлер (5), Пол Коффи (3), Бобби Орр (4), Яромир Ягр (4), Коннор Макдэвид (3), Брайан Троттье (3), Стив Айзерман (3), Майк Босси (3) и Петер Штястны (3).