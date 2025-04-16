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16 апреля, 03:57

Кучеров набрал 120-е очко в сезоне НХЛ

Кучеров третий раз в карьере набрал 120 очков за сезон в НХЛ
Евгений Козинов
Корреспондент
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Никита Кучеров и Брэйден Пойнт.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Тампа» забила четвртый гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

На 5-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров. Теперь у него 120 (37+83) очков в 77 матчах этого сезона.

Кучеров третий раз в карьере набрал 120 очков за сезон. Ранее подобное удавалось только 13 игрокам: Уэйн Гретцки (12 сезонов с 120 и более очками), Марио Лемье (8), Марсель Дионн (6), Фил Эспозито (6), Ги Лефлер (5), Пол Коффи (3), Бобби Орр (4), Яромир Ягр (4), Коннор Макдэвид (3), Брайан Троттье (3), Стив Айзерман (3), Майк Босси (3) и Петер Штястны (3).

Никита Кучеров
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 81 51 30 111
2 Каролина 81 47 34 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 81 39 42 87
5 Рейнджерс 81 38 43 83
6 Айлендерс 81 35 46 82
7 Питтсбург 81 33 48 78
8 Филадельфия 81 33 48 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 81 51 30 106
2 Тампа-Бэй 81 47 34 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 81 44 37 95
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 81 39 42 85
7 Баффало 81 35 46 77
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 81 48 33 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 81 40 41 94
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
1/8 финала Счет в серии
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Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
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Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
1. Тампа-Бэй - Флорида
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2. Тампа-Бэй - Флорида
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3. Флорида - Тампа-Бэй
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Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
0 - 0
1. Вегас - Миннесота
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2. Вегас - Миннесота
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Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
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1. Торонто - Оттава
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Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 0
1. Даллас - Колорадо
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2. Даллас - Колорадо
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Каролина - Нью-Джерси
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