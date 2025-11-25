Кучеров набирал очки в каждом из шести последних матчей

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной серией: в шести последних матчах подряд он набирал очки.

В двух последних матчах подряд 32-летний россиянин набрал по три очка: в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:0) Кучеров сделал три результативные передачи, а в матче с «Вашингтоном» (5:3) забил гол и отдал два голевых паса.

В серии из шести матчей у Кучерова 11 (3+8) очков.

В сезоне-2025/26 на счету нападающего 25 (10+15) очков в 20 матчах.

Российский хоккеист играет за «Тампу» с 2013 года.