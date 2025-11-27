Кучеров набирал очки в каждом из семи последних матчей

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной серией: в семи последних матчах подряд он набирал очки.

32-летний россиянин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:1) забил гол и отдал результативную передачу.

В серии из семи матчей у Кучерова 13 (4+9) очков.

В сезоне-2025/26 на счету нападающего 27 (11+16) очков в 21 матче.

Российский хоккеист играет за «Тампу» с 2013 года.