Кучеров: «Мы уважаем «Монреаль», но в то же время думаем о себе и хотим играть в правильный хоккей»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли против «Монреаля».

«В финале будет тяжело, у соперника отличная команда. Они попали в финал не просто так. Мы их уважаем, но в то же время в первую очередь думаем о себе и просто хотим играть в правильный хоккей на протяжении всех 60 минут. А там посмотрим, куда это нас приведет», — приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.

«Тампа» обыграла «Айлендерс» со счетом 4-3 в серии и вышла в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Монреалем». Первый матч финальной серии пройдет 29 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.