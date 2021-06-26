Кучеров: «Мы уважаем «Монреаль», но в то же время думаем о себе и хотим играть в правильный хоккей»
08:53
Форвард «Тампы» Никита Кучеров поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли против «Монреаля».
«В финале будет тяжело, у соперника отличная команда. Они попали в финал не просто так. Мы их уважаем, но в то же время в первую очередь думаем о себе и просто хотим играть в правильный хоккей на протяжении всех 60 минут. А там посмотрим, куда это нас приведет», — приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.
«Тампа» обыграла «Айлендерс» со счетом 4-3 в серии и вышла в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Монреалем». Первый матч финальной серии пройдет 29 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.
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Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей
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