Кучеров – лучший по количеству очков в регулярном чемпионате НХЛ в эпоху потолка зарплат

Российский форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто" (1:3) и теперь на его счету 126 очков в текущем сезоне, что является рекордным показателем с 2005 года в эпоху потолка зарплат.

Ранее лучший результат принадлежал нападающему "Сан-Хосе" Джо Торнтону, который набрал 125 очков в сезоне-2005/06.

Кучеров приблизился к рекорду Александра Могильного, который в сезоне-1992/93 набрал 127 очков.

В текущем сезоне 25-летний россиянин принял участие в 81 матче "Лайтнинг" и набрал 126 (40+86) очков.

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