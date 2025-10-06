Кучеров и Василевский вошли в десятку лучших игроков НХЛ по версии NHL Network
NHL Network опубликовала финальную десятку рейтинга лучших игроков НХЛ перед началом сезона 2025/26.
Телесеть представила список хоккеистов, занявших с 10-го по 1-е места.
В десятку лучших вошли нападающий «Тампы» Никита Кучеров и голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский. Кучеров занял пятое место, Василевский — девятое.
Лучшим игроком по версии NHL Network стал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Также в тройку вошли Нэйтан Маккиннон («Колорадо») и Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).
Ранее были представлены списки лучших игроков с 50-го по 41-е, с 40-го по 31-е, с 30-го по 21-е и с 20-го по 11-е.
Лучшие игроки НХЛ по версии NHL Network с 10-го по 1-е место:
10. Квинтон Хьюз («Ванкувер»);
9. Андрей Василевский («Тампа»);
8. Коннор Хеллебайк («Виннипег»);
7. Сидни Кросби («Питтсбург»);
6. Александр Барков («Флорида»);
5. Никита Кучеров («Тампа»);
4. Кайл Макар («Колорадо»);
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);
2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо»);
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).
