Кучеров и Василевский вошли в десятку лучших игроков НХЛ по версии NHL Network

NHL Network опубликовала финальную десятку рейтинга лучших игроков НХЛ перед началом сезона 2025/26.

Телесеть представила список хоккеистов, занявших с 10-го по 1-е места.

В десятку лучших вошли нападающий «Тампы» Никита Кучеров и голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский. Кучеров занял пятое место, Василевский — девятое.

Лучшим игроком по версии NHL Network стал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Также в тройку вошли Нэйтан Маккиннон («Колорадо») и Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).

Ранее были представлены списки лучших игроков с 50-го по 41-е, с 40-го по 31-е, с 30-го по 21-е и с 20-го по 11-е.

Лучшие игроки НХЛ по версии NHL Network с 10-го по 1-е место:

10. Квинтон Хьюз («Ванкувер»);

9. Андрей Василевский («Тампа»);

8. Коннор Хеллебайк («Виннипег»);

7. Сидни Кросби («Питтсбург»);

6. Александр Барков («Флорида»);

5. Никита Кучеров («Тампа»);

4. Кайл Макар («Колорадо»);

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);

2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо»);

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).