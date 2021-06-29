Кучеров и Сергачев сделали голевые передачи в первом матче финала Кубка Стэнли. Видео

«Тампа» забросил третью шайбу в первом матче финала Кубка Стэнли против «Монреаля». В начале третьего периода голом отметился нападающий Ондржей Палат. Он сделал счет 3:1.

Ассистировали Палату российские хоккеисты Никита Кучеров и Михаил Сергачев. Для первого это 23-й ассист в этом плей-офф, а для второго — 3-й.

Финальная серия играется до четырех побед. Вторая игра состоится 1 июля.