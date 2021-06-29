Кучеров и Сергачев сделали голевые передачи в первом матче финала Кубка Стэнли. Видео
05:24
«Тампа» забросил третью шайбу в первом матче финала Кубка Стэнли против «Монреаля». В начале третьего периода голом отметился нападающий Ондржей Палат. Он сделал счет 3:1.
Ассистировали Палату российские хоккеисты Никита Кучеров и Михаил Сергачев. Для первого это 23-й ассист в этом плей-офф, а для второго — 3-й.
Финальная серия играется до четырех побед. Вторая игра состоится 1 июля.
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Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей
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