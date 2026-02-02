Кучеров и Раддиш в 30-й раз в сезоне НХЛ поучаствовали в голевой комбинации

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров и канадский защитник Даррен Раддиш сделали по голевой передаче в матче регулярного чемпионата НХЛ.

32-летний Кучеров и 29-летний Раддиш в 30-й раз в сезоне-2025/26 поучаствовали в голевой комбинации. Как сообщает пресс-служба НХЛ, это является третьим результатом среди дуэтов нападающий-защитник. Больше раз это удавалось только Нейтану Маккиннону и Кейлу Макару (33) и Коннору Макдэвиду и Эвану Бушару (38).

В сезоне-2025/26 Кучеров в 50 матчах набрал 82 (27+55) очка, у Раддиша 48 (15+33) очков в 47 матчах.