Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Кучеров и Панарин вошли в топ-10 игроков НХЛ, Овечкин — нет

00:08
Александр Овечкин. Фото AFP
Александр Овечкин. Фото AFP
Теги:

Телесеть NHL Network составила ежегодный рейтинг игроков лиги перед стартом нового сезона.

В топ-10 игроков вошли россияне Никита Кучеров («Тампа»), Андрей Василевский («Тампа») и Артемий Панарин («Рейнджерс»). Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занял 17-е место, форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин — 33-й, Кирилл Капризов из «Миннесоты» — 35-й.

При этом по версии болельщиков Овечкин занял 8-е место.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Увольнение Витории из «Спартака» — от 4 или 8 миллионов евро. Что будет дальше?!
«Усик доказал, что он великий. Моментами Джошуа казался совсем беспомощным»
Энтони Джошуа — Александр Усик: где смотреть прямую трансляцию боя
«Усик несет мир и братство. Если бы не победы, националисты постарались бы закрыть ему рот». Сильная речь Шлеменко
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд