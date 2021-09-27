Кучеров и Панарин вошли в топ-10 игроков НХЛ, Овечкин — нет
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Телесеть NHL Network составила ежегодный рейтинг игроков лиги перед стартом нового сезона.
В топ-10 игроков вошли россияне Никита Кучеров («Тампа»), Андрей Василевский («Тампа») и Артемий Панарин («Рейнджерс»). Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занял 17-е место, форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин — 33-й, Кирилл Капризов из «Миннесоты» — 35-й.
При этом по версии болельщиков Овечкин занял 8-е место.
The list is FINAL! Presenting the Top 50 Players in the @NHL. #NHLTopPlayers pic.twitter.com/y8c0Ggg4F3— NHL Network (@NHLNetwork) September 26, 2021
We tallied all the votes. Here are YOUR top 10. #NHLTopPlayers— NHL Network (@NHLNetwork) September 25, 2021
See our top 10 Sunday at 4pm ET. pic.twitter.com/GOKNI9zCq8
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