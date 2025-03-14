Хоккей
14 марта 2025, 10:32

Кучеров и Овечкин вошли в десятку претендентов на «Харт Трофи»

Сергей Разин
корреспондент
Александр Овечкин и Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин и форвард «Тампы» Никита Кучеров вошли в десятку претендентов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата версии авторов сайта НХЛ.

Первое место в рейтинге занял нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, который первым в сезоне преодолел отметку в 100 очков. На втором месте форвард Леон Драйзайтль из «Эдмонтона», замкнул тройку вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк.

Кучеров расположился на четвертой строчке, Овечкин делит шестое место с форвардом Давидом Пастрняком из «Бостона».

Александр Овечкин
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
  • Apei

    против миккимаусов с Бродером можно и в мееьшинстве класть

    15.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да Маккиннону дадут, к бабушке не ходи

    15.03.2025

  • Werewolf

    Но выше, чем у грецки того же. По голам еще не догнал, а по пустым уже намного обошел.

    14.03.2025

  • Werewolf

    А по мне Тампу Василевский тащит

    14.03.2025

  • ОстроV Zаячий

    Гретцки больше всех забросил в меньшинстве. Интересно, что он там делал.

    14.03.2025

  • Apei

    голы в пустые ови с лихвой перекрывает победными, в отличие от г

    14.03.2025

  • Apei

    и откуда у него только 6 прбедных, например

    14.03.2025

  • Apei

    Лови в этом сезоне круче пасты. просто игр поменьше

    14.03.2025

  • Роман Железков

    Скорее Микко Рантанен возьмет Кубок по голам в пустые. А в целом за карьеру у Овечкина в процентном соотношении голов в пустые ворота не так уж много, меньше 10%

    14.03.2025

  • Роман Железков

    Гол в пустые ворота-это победа. Да и в пустые при игре 5 на 6 надо ещё умудриться забить. Вы сами то хоть забивали когда нибудь в пустые при игре 5 на 6? Кроме голов в пустые ворота у Овечкина куча голов и в равных составах, и при игре в большинстве.

    14.03.2025

  • Тор-1

    Я за Хеллебайка. Ну реально он в этом сезоне феерит. И реально влияет на игру и результаты Винипега. Везину тоже ему надо по праву отдать.

    14.03.2025

  • ОстроV Zаячий

    ValeraK _Mike N_ час назад Голов в пустые тоже не стало в последнее время, так что пока рано вручать данный кубок..._____ Последний гол в пустые ворота заброшен Овечкиным 10 марта. Последнее время у Овечкинофилов начинается со вчера?

    14.03.2025

  • Догада

    а вы помните сколько раз Вашингтон проирывал в играх плей-офф в последнии минуты, когда команда, ведя в счете, уже одной ногой была в следующем этапе? тогда Овечкина и на льду то не было, но в порвжении всегда винили лишь его

    14.03.2025

  • ОстроV Zаячий

    Сейчас 65 на 56. Разве это зазорно, что именем Овечкина назовут приз. Тем более при игре в равных составах у Гретцки больше на 65 шайб. За один сезон по голам в пустышку рекорд тоже у Овечкина - 9. Они с Буре делят первую строчку. И у меня очень сильное подозрение, чтобы прикрыть некоторые шероховатости на рекорд по голам в пустые ворота в этом сезоне затащат кого - то другого.

    14.03.2025

  • Догада

    Пастернак шестой на Харт? Чем его мастерство помогает Бостону? Овечкину можно дать приз Мессье, как капитану и лидеру удается беззвездеому Вашингтону претендовать на победу в регулярке. Можно приз за яркое возвращение после травмы. Эти награды он точно заслужил

    14.03.2025

  • VeryOldLazy

    Ну, всё шаблонно. Номер 1 - Mark II

    14.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Мы с Трампом за Овечкина!

    14.03.2025

  • Dorognik

    На сколько намного? Штук на 8? За 20 лет это на 0,4 гола в год? А за 20 лет карьеры у него таких голов в среднем 3 в год, получается? Блин, ну ведь лучше можно набрасывать на Ови.

    14.03.2025

  • ОстроV Zаячий

    Будет справедливо назвать приз ежегодно вручаемый игроку, больше всех забросивший в пустые ворота, Овечкин - трофи. Овечкин намного оторвался в этом соревновании с Гретцки. Да и на сегодня рекорд за сезон по пустышка тоже у суперснайпера.

    14.03.2025

  • Адекватный спартач

    Вот и пускай лечится. Чтобы в плэй-офф не хандрить.

    14.03.2025

  • А Х

    Ну он ведь не с дивана закатывает

    14.03.2025

  • SportsMan

    Подхватил вирус, как пишут, лечится.

    14.03.2025

  • Куч из года в год реально тащит Тампу, остальные претенденты по мне так в меньшей степени тащат свои команды в одного.

    14.03.2025

  • Адекватный спартач

    У Натаныча здесь конкурентов не будет. Куч подсдулся.

    14.03.2025

  • ValeraK

    Голов в пустые тоже не стало в последнее время, так что пока рано вручать данный кубок...

    14.03.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 40 24 16 51
    2 Айлендерс 41 22 19 48
    3 Филадельфия 39 20 19 47
    4 Вашингтон 41 21 20 47
    5 Питтсбург 39 18 21 45
    6 Рейнджерс 43 20 23 45
    7 Нью-Джерси 40 21 19 44
    8 Коламбус 39 17 22 40
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Детройт 42 24 18 52
    2 Тампа-Бэй 40 24 16 51
    3 Монреаль 40 22 18 50
    4 Баффало 39 21 18 46
    5 Флорида 40 21 19 45
    6 Торонто 40 19 21 44
    7 Бостон 41 21 20 44
    8 Оттава 39 19 20 43
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 39 30 9 67
    2 Даллас 41 25 16 57
    3 Миннесота 42 25 17 57
    4 Юта 41 19 22 41
    5 Нэшвилл 40 18 22 40
    6 Сент-Луис 42 16 26 40
    7 Чикаго 40 15 25 37
    8 Виннипег 39 15 24 34
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Эдмонтон 41 20 21 46
    2 Вегас 39 17 22 45
    3 Анахайм 41 21 20 45
    4 Сиэтл 39 18 21 43
    5 Сан-Хосе 40 20 20 43
    6 Лос-Анджелес 39 16 23 41
    7 Калгари 40 18 22 40
    8 Ванкувер 40 16 24 36
    Результаты / календарь
    21.12
    22.12
    23.12
    24.12
    28.12
    29.12
    30.12
    31.12
    1.01
    2.01
    3.01
    4.01
    5.01
    6.01
    7.01
    8.01
    3.01 04:00 Флорида – Рейнджерс 1 : 5
    3.01 06:30 Ванкувер – Сиэтл 3 : 4 Б
    3.01 06:30 Анахайм – Миннесота 2 : 5
    3.01 20:00 Детройт – Питтсбург - : -
    3.01 23:00 Нью-Джерси – Юта - : -
    3.01 23:00 Коламбус – Баффало - : -
    3.01 23:30 Эдмонтон – Филадельфия - : -
    Все результаты / календарь

