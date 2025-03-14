Кучеров и Овечкин вошли в десятку претендентов на «Харт Трофи»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин и форвард «Тампы» Никита Кучеров вошли в десятку претендентов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата версии авторов сайта НХЛ.

Первое место в рейтинге занял нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, который первым в сезоне преодолел отметку в 100 очков. На втором месте форвард Леон Драйзайтль из «Эдмонтона», замкнул тройку вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк.

Кучеров расположился на четвертой строчке, Овечкин делит шестое место с форвардом Давидом Пастрняком из «Бостона».