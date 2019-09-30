НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Кучеров и Овечкин вошли в десятку лучших игроков сезона по версии официального сайта НХЛ

18:24
Теги:

Форвард «Тампы» Никита Кучеров и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вошли в первую десятку рейтинга игроков НХЛ по версии телеканала NHL Network. Кучеров занял второе место, Овечкин располагается на шестой строчке.

Возглавил список центрфорвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

В прошлом сезоне Кучеров стал обладателем приза «Харт Трофи», вручаемого самому ценному игроку сезона НХЛ, а также награды лучшему бомбардиру «Арт Росс Трофи». Александр Овечкин получил «Морис Ришар Трофи», как лучший снайпер сезона.

Кучеров — второй, Овечкин — шестой. Десять лучших хоккеистов НХЛ прямо сейчас

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир