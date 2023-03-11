Кучеров и Капризов вошли в список главных претендентов на «Харт Трофи»
Журналисты официального сайта НХЛ составили список фаворитом на получение «Харт Трофи». Приз вручается самому ценному игроку для своей команды по итогам регулярного чемпионата.
В список попали два российских нападающих: Никита Кучеров из «Тампы» и Кирилл Капризов из «Миннесоты». Они заняли 5-е и 7-е места соответственно, набрав 10 и 7 баллов.
Лидирует Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», набравший 73 балла. На второй строчке Давид Пастрняк из «Бостона» — 39 баллов. Третье место делят Джек Хьюз («Нью-Джерси») и Тейдж Томпсон («Баффало») — по 33 балла.
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