Кучеров и Хедман 47-й раз поучаствовали в одной голевой комбинации в плей-офф Кубка Стэнли

Нападающий «Тампа» Никита Кучеров и его одноклубник защитник Виктор Хедман в 47-й раз за карьеру стали участниками одной и той же голевой комбинации в плей-офф Кубка Стэнли, сообщает пресс-служба НХЛ.

Россиянин и швед стали ассистентами на гол нападающего Джейка Гюнцеля в первом периоде первой игры серии 1/8 финала Кубка Стэнли против «Флориды» (2:6).

По этому показателю игроков «Тампы» обходят только следующие дуэты из защитника и нападающего: Пол Коффи и Уэйн Гретцки (51), Денис Потвен и Майк Босси (49).