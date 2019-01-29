Кучеров хочет играть еще лучше

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров оценил свою игру в нынешнем сезоне. По его словам, ему еще нужно работать над ней.

Кучеров занимает первое место среди бомбардиров НХЛ, набрав 78 (22+56) очков, и может заработать 130 по итогам чемпионата, побив рекорд Александра Могильного для российских хоккеистов в НХЛ

– Половина сезона прошла хорошо, но ничего еще не закончено. Год назад я был в точно таком же положении, – цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ. – Сезон неплохо складывался, первая половина получилась удачной. Но я хочу убедиться, что в этом году я смогу не только высоко поднять планку, но удержу ее на этом уровне. Хорошие хоккеисты в каждом сезоне играют стабильно.



Все смотрят на очки. Это хорошо. Но я считаю, что могу здорово прибавить в том, что касается игры в целом. Во многих матчах у меня не так много голевых моментов, я ошибаюсь в передачах, теряю шайбу. У меня не всегда получается держать шайбу на крюке так долго, как мне хотелось бы. Всегда есть над чем работать.

