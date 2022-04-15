Кучеров сравнял счет в матче с «Анахаймом» и спас «Тампу» от поражения

«Тампа» переиграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Одну из шайб в составе «Лайтнинг» забросил российский нападающий Никита Кучеров.

В конце третьего периода он сравнял счет и перевел игру в овертайм. Для 28-летнего россиянина этот гол стал 16-м в текущем сезоне.