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Кучеров — о Джонсоне: «У него был адский матч. Он из тех, кто любит играть под давлением»

14:06
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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров высказался касательно выступления форварда Тайлера Джонсона в третьем финальном матче Кубка Стэнли с «Монреалем» (6:3, 3-0 — счет в серии).

«Он отлично играл. Сегодня у него был адский матч. Два важнейших гола для «Тампы». Он из тех, кто любит играть под давлением. Он очень важен для нас», — приводит слова Кучерова официальный сайт клуба.

«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» со счетом 3-0.

Следующий матч состоится 6 июля. Начало встречи — 3.00 по московскому времени. В случае победы в этой игре «Лайтнинг» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/lightning/news/burns-3-things-we-learned-from-coming-within-one-win-of-the-stanley-cup/c-325561920

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