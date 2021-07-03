Кучеров — о Джонсоне: «У него был адский матч. Он из тех, кто любит играть под давлением»
14:06
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров высказался касательно выступления форварда Тайлера Джонсона в третьем финальном матче Кубка Стэнли с «Монреалем» (6:3, 3-0 — счет в серии).
«Он отлично играл. Сегодня у него был адский матч. Два важнейших гола для «Тампы». Он из тех, кто любит играть под давлением. Он очень важен для нас», — приводит слова Кучерова официальный сайт клуба.
«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» со счетом 3-0.
Следующий матч состоится 6 июля. Начало встречи — 3.00 по московскому времени. В случае победы в этой игре «Лайтнинг» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/lightning/news/burns-3-things-we-learned-from-coming-within-one-win-of-the-stanley-cup/c-325561920
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