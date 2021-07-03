Нападающий «Тампы» Никита Кучеров высказался касательно выступления форварда Тайлера Джонсона в третьем финальном матче Кубка Стэнли с «Монреалем» (6:3, 3-0 — счет в серии).

«Он отлично играл. Сегодня у него был адский матч. Два важнейших гола для «Тампы». Он из тех, кто любит играть под давлением. Он очень важен для нас», — приводит слова Кучерова официальный сайт клуба.

«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» со счетом 3-0.

Следующий матч состоится 6 июля. Начало встречи — 3.00 по московскому времени. В случае победы в этой игре «Лайтнинг» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.