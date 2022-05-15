Кучеров доигрывал серию с «Торонто» с повреждением

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров доигрывал серию первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» с повреждением, утверждает инсайдер Даррен Дрегер.

«Тампа-Бэй» обыграла «Торонто» в седьмом матче серии и прошли во вторую стадию Кубка Стэнли. Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В первом раунде Кучеров в семи матчах набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «минус» 5.

Во втором раунде «Тампе» предстоит сыграть против «Флориды».