Кучеров догнал Ягра по очкам в Кубке Стэнли в возрасте до 28 лет

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров забил гол в шестом матче серии первого раунда против «Торонто» (4:3).

Таким образом, россиянин набрал 135-е (46+89) очко в плей-офф за всю карьеру.

28-летний форвард поднялся на восьмое место по количеству очков в Кубке Стэнли, набранных в возрасте 28 лет и младше. Столько же очков у Яромира Ягра и Петера Форсберга.

Лидирует по данному показателю Уэйн Гретцки — 274 очка. На втором месте Яри Курри (177), далее Марк Мессье (169), Брайан Троттье (154), Майк Босси (152), Гленн Андерсон (148) и Сидни Кросби (137).