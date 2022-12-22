Кучеров догнал Макдэвида и делит с ним первое место по голевым передачам в нынешнем сезоне НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (4:7).

Россиянин сделал 36-й голевой пас в нынешнем сезоне. Теперь он делит первое место по этому показателю с форвардом «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом.

Лучшим ассистентом НХЛ в сезоне-2021/22 стал нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо, который сделал 85 голевых передач. Макдэвид занял второе место с 79 пасами, Кучеров был 47-м с 44 передачами.