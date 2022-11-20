Кучеров догнал Ларионова в списке бомбардиров НХЛ среди россиян

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голом и двумя ассистами в победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилом» (3:2). 29-летний хоккеист забросил шайбу на 25-й минуте и сделал счет 1:1.

В активе россиянина 644 (256+388) очка в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он догнал в списке бомбардиров Игоря Ларионова. Таким образом, они делят 14-е место среди россиян. Лидирует в списке капитан «Вашингтона» Александр Овечкин — 1427.

После этого матча «Тампа» с 23 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 18 очками — на 10-й строчке Запада.