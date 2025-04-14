Кучеров делит второе место в истории «Тампы» по количеству матчей с двумя очками

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (2+1) очка в матче с «Баффало» (7:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

На счету россиянина 50 игр за «Лайтнинг» с 2 и более очками. Он догнал Мартена Сан-Луи (50). Лидирует в списке Стивен Стэмкос — 97 матчей.

В этом сезоне Кучеров набрал 119 (36+83) очков в 76 матчах и лидирует в гонке бомбардиров.