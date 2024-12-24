Кучеров был удален за удар Ткачука в колено в матче «Флорида» — «Тампа»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был удален до конца матча с «Флоридой» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин был наказан за удар коленом в бедро форварда «Пантерз» Мэттью Ткачака в концовке первого периода. До этого Кучеров забросил одну шайбу.

Кучеров в этом сезоне набрал 50 (15+35) очков в 30 матчах.