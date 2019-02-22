Кучеров - 4-й российский хоккеист, набравший 100 очков в двух сезонах подряд

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало" (2:1 Б). Он набрал 100-е очков в сезоне, забросив шайбу, а также реализовал решающий буллит.

Таким образом, форвард стал четвертым российским хоккеистом, набравшим 100 очков в двух и более сезонах подряд. Напомним, что в прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ он забил 39 голов и отдал 61 результативную передачу.

До него это удавалось капитану "Вашингтона" Александру Овечкину (сезоны-2007/2008, 2008/2009 и 2009/2010), нападающему "Питтсбурга" Евгению Малкину (2007/2008, 2008/2009) и Павлу Буре (1992/1993, 1993/1994).

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