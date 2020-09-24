Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших игроков третьего матча финала Кубка Стэнли «Даллас» — «Тампа» (2:5). Все трое — из состава «Лайтнинг».

Третьей звездой встречи стал российский нападающий Никита Кучеров, набравший 2 (1+1) очка. Второй звездой признан форвард Брэйден Пойнт, отметившийся голом и голевой передачей. Возглавил тройку защитник Виктор Хедман, записавший на свой счет 3 (1+2) очка.