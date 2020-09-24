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Кучеров — 3-я звезда третьего матча с «Далласом»

05:58
24 сентября. Никита Кучеров празднует гол. Фото nhl.com
24 сентября. Никита Кучеров празднует гол. Фото nhl.com
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших игроков третьего матча финала Кубка Стэнли «Даллас» — «Тампа» (2:5). Все трое — из состава «Лайтнинг».

Третьей звездой встречи стал российский нападающий Никита Кучеров, набравший 2 (1+1) очка. Второй звездой признан форвард Брэйден Пойнт, отметившийся голом и голевой передачей. Возглавил тройку защитник Виктор Хедман, записавший на свой счет 3 (1+2) очка.

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