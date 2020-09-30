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Кучеров — 3-й в голосовании на «Конн Смайт Трофи», Василевский получил 1 голос

11:16
Никита Кучеров. Фото AFP
Никита Кучеров. Фото AFP
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Стали известны подробности голосования за обладателя приза самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

Ассоциация хоккейных журналистов опубликовала результаты голосования, в котором традиционно принимают участие 18 членов ассоциации. Каждый участник называет троих игроков, баллы распределяются по системе 5-3-1. Отметим, что в список кандидатов на награду оказались только четыре хоккеиста «Тампы», выигравшей Кубок Стэнли.

Первое место занял защитник Виктор Хедман, получивший 70 баллов (9 первых мест, 8 вторых и 1 третье), вторая строчка — у нападающего Брэйдена Пойнта с 66 баллами (8 первых мест, 8 вторых и 2 третьих). Третьим стал форвард Никита Кучеров с 25 баллами (1 первое место, 2 вторых и 14 третьих), четвертый — вратарь Андрей Василевский (1 балл, 1 третье место).

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