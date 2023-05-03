Кубок Стэнли: «Торонто» проиграл «Флориде», «Сиэтл» обыграл «Даллас»

Матчи второго раунда плей-офф НХЛ.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференций. «Восток». Первые матчи

«Торонто» — «Флорида» — 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Голы: Казинс — 1 (Ткачак, Беннетт), 9:25 — 0:1. Беннетт — 4 (Экблад, Ткачак), 27:58 — 0:2. Найз — 1 (Мэттьюс, Райлли), 28:09 — 1:2. Бантинг — 1 (Ярнкрок, О`Райлли), 34:51 — 2:2. Верхэге — 3 (Дюклер, Барков), 37:47 — 2:3. Монтур — 6 (Ткачак, Барков), 52:24 — 2:4.

Вратари: Самсонов (57:11) — Бобровский.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 36 (9+13+14) — 28 (13+6+9).

3 мая. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 0-1.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференций. «Запад». Первые матчи

«Даллас» — «Сиэтл» — 4:5 ОТ (2:4, 0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Павелски — 1 (Марчмент, Доми), 2:25 — 1:0. Шварц — 3 (Гики, Эберле), 11:25 — 1:1. Павелски — 2 (Харли, Хейсканен), 12:18 — 2:1. Шульц — 2 (Донато), 14:28 — 2:2. Бьоркстранд — 3 (Олексяк, Борген), 14:39 — 2:3. Эберле — 2 (Данн, Бенайерс), 15:20 — 2:4. Павелски — 3 (Бенн, Доми), 49:50 — 3:4. Павелски — 4 (Хаканпяя, Доми), 53:23 — 4:4. Гурд — 2, 72:17 — 4:5.

Вратари: Эттингер — Грубауэр.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 35 (11+9+11+4) — 44 (12+14+8+10).

Наши: Дадонов (19.40/2/-1) — -.

3 мая. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 0-1.

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