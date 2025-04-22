Кубок Стэнли, расписание и результаты 23 апреля: «Каролина» — «Нью-Джерси», «Вегас» — «Миннесота»
Матчи первого раунда Кубка Стэнли-2025.
23 апреля, среда
01.00 мск. «Каролина» — «Нью-Джерси»
Счет в серии: 1-0
02.30. «Торонто» — «Оттава»
Счет в серии: 1-0
06.00. «Вегас» — «Миннесота»
Счет в серии: 1-0
Плей-офф НХЛ-2024/25: последние новости, расписание и результаты матчей
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
1 - 0
|1 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
1 - 0
|1 - 0
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
1 - 0
|1 - 0
|
Даллас - Колорадо
|1 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
1 - 0
|1 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
2 - 0
|2 - 0
Результаты / календарь
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24.04
25.04
26.04
27.04
|22.04
|02:00
|
Вашингтон – Монреаль
|3 : 2 ОТ
|22.04
|02:30
|
Виннипег – Сент-Луис
|2 : 1
|22.04
|04:30
|
Даллас – Колорадо
|4 : 3 ОТ
|22.04
|05:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|6 : 5
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