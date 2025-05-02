Хоккей
2 мая, 08:10

Кубок Стэнли: «Миннесота» проиграла «Вегасу», «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» и другие матчи 2 мая

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Фото Getty Images
Матчи первого раунда Кубка Стэнли-2025.

2 мая, пятница

«Оттава» — «Торонто» — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Голы: Мэттьюс — 2 (бол., Марнер, В. Нюландер), 18:50 — 0:1. В. Нюландер — 2 (Пачиоретти), 20:43 — 0:2. Ткачак — 4 (Шабо, Жиру), 27:28 — 1:2. Перрон — 2 (Шабо), 52:40 — 2:2. Пачиоретти — 1 (Доми, Хольмберг), 54:21 — 2:3. В. Нюландер — 3 (п.в., Лотон), 59:41 — 2:4.
Вратари: Улльмарк (58:00 — 59:41) — Столарц.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 23 (3+8+12) — 23 (7+9+7).
Наши: Зуб (17.56/0/0) — -.
2 мая. Оттава. Canadian Tire Centre. 19007 зрителей.
Счет в серии: 2-4

«Миннесота» — «Вегас» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Голы: Теодор — 2 (бол., Олофссон, Айкел), 3:30 — 0:1. Хартман — 1 (Фолиньо), 19:56 — 1:1. Айкел — 1 (Стоун, Макнэбб), 36:12 — 1:2. Стоун — 2 (Макнэбб, Теодор), 56:02 — 1:3. Хартман — 2 (Юханссон, Миддлтон), 56:33 — 2:3.
Вратари: Густавссон — Хилл.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 31 (12+9+10) — 23 (8+9+6).
Наши: Капризов (24.21/4/-2), Тренин (7.03/0/0) — Барбашев (15.02/0/-2).
2 мая. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19047 зрителей.
Счет в серии: 2-4

«Колорадо» — «Даллас» — 7:4 (2:0, 1:4, 4:0)
Голы: Ничушкин — 2 (Нельсон, Ландескуг), 6:29 — 1:0. Лехконен — 3 (Макар, Нечас), 18:40 — 2:0. Хинтц — 3 (бол., Рантанен, Джонстон), 21:18 — 2:1. Гранлунд — 1 (Хинтц, Рантанен), 23:41 — 2:2. Нечас — 1 (Макар, Тэйвз), 24:34 — 3:2. Хинтц — 4 (Рантанен), 27:51 — 3:3. Рантанен — 2 (Хинтц, Сиси), 38:35 — 3:4. Ничушкин — 3 (Ландескуг, Нельсон), 46:02 — 4:4. Маккиннон — 6, 49:04 — 5:4. Мэнсон — 1 (п.в., Маккиннон), 58:44 — 6:4. Макар — 1 (п.в., Маккиннон), 59:03 — 7:4.
Вратари: Блэквуд — Эттингер (57:26 — 58:44, 58:52 — 59:03).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 48 (19+16+13) — 26 (10+9+7).
Наши: Ничушкин (18.02/2/+2) — Дадонов (12.39/1/-3), Любушкин (19.14/1/-5).
2 мая. Денвер. Ball Arena. 18099 зрителей.
Счет в серии: 3-3

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 6:4 (3:2, 2:1, 1:1)
Голы: Байфилд — 3 (Фиала, Лафферье), 1:19 — 0:1. Хенрик — 1 (К. Браун, Фредерик), 3:04 — 1:1. Кларк — 2 (Дано), 3:37 — 1:2. Нюджент-Хопкинс — 3 (бол., Макдэвид, Хаймэн), 5:55 — 2:2. Хаймэн — 2 (Нерс, Нюджент-Хопкинс), 12:49 — 3:2. Нерс — 1 (Подколзин, Янмарк), 34:59 — 4:2. Фредерик — 1 (К. Браун, Кулак), 36:35 — 5:2. Спенс — 1 (Фиала, Хелениус), 38:01 — 5:3. Копитар — 2 (Даути, Лафферье), 59:05 — 5:4. К. Браун — 3 (п.в.), 59:58 — 6:4.
Вратари: Пикар — Кемпер (59:09 — 59:58).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 29 (14+8+7) — 26 (10+5+11).
Наши: Подколзин (8.52/1/+1) — Гавриков (16.33/0/+1), Кузьменко (16.50/3/-2).
2 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.
Счет в серии: 4-2

Плей-офф НХЛ-2024/25: последние новости, расписание и результаты матчей

  • inspire

    :cry:

    02.05.2025

  • maxcds

    Можно. Не свою.

    02.05.2025

  • inspire

    :stuck_out_tongue_winking_eye: на 7 игру можно хату ставить?

    02.05.2025

  • maxcds

    В 7 игре. Все будет в 7 игре. Таков прогноз

    02.05.2025

  • Archon

    Арифметика-статистика замеса: оказывается забить 4 - это МАЛО,это СЛИВ !!!!( "Лос-Анджелес", "Даллас"(пока участвует) )))

    02.05.2025

  • Trezvy

    Ну и попёрло же Колорадо, столько счастливых рикошетов...

    02.05.2025

  • Archon

    А ведь это не в первый раз!!!))) Флорида тогда чудом вытащила серию!)) ДВА РАЗА! )) (с Бостоном тоже).. ))

    02.05.2025

  • Archon

    Повторюсь,что "корольки" САМИ виноваты.. В регулярке всё было стабильно-монументально..А в плове - распиздяйство.. Повторюсь = дырявые воротчик и защита.. "Бостон" нынче - это самое большая катастрофа в истории НХЛ. Так рухнуть - это называется "вёсла бросить".."Торонто" - пофигу, они трактор))

    02.05.2025

  • Archon

    А дальше,теоретически,всё-таки "Виннипег" - "Даллас"??? Как-то так?? Впрочем,я всей душой за андердогов,поэтому если "Сент-Луис" накидает штук 6 Хеллибайку,то я буду прям счастлив)))

    02.05.2025

  • VeryOldLazy

    жульё - мазута))

    02.05.2025

  • inspire

    вегас-нефть

    02.05.2025

  • VeryOldLazy

    Да ваще пофуй))

    02.05.2025

  • ГлавПатриот

    Какая же ты гнида

    02.05.2025

  • Archon

    Да лан..Не расстраивайтесь..Сами виноваты..Рванули ,как говорится, на 10000 как на 500.. И уже после первого периода = выдохлись...

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    МакДи стал лучше смотреться - разыгрывается

    02.05.2025

  • VeryOldLazy

    Кошки - Торонтошки

    02.05.2025

  • VeryOldLazy

    Не жаль ничуть. И франшиза говно, и серию отдали сами. И кому?! Ладно Дразу... но Пикару, Нурсу и прочим швондеркейнам...

    02.05.2025

  • Archon

    Вобщем ..всё сегодня..мощно..активно.. МНОГО.. но как-то коряво и через джёппу ))) Прошу огласить предварительные списЬки,кроме "Каролина" - "Вашингтон",это известно.. Заранее благодарствуем..

    02.05.2025

  • inspire

    и Байфилд еще ... с него пушной зверек начал движение

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    Весёлое утро

    02.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Надеюсь Кузьму продлят.

    02.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Очень надеюсь на Вегас в след раунде

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    Успели

    02.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Тренер мудила у ЛАК. Всё из-за него.

    02.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Ха-ха

    02.05.2025

  • Archon

    Ага..На 6-4))

    02.05.2025

  • shurikfromkaragay

    6-4

    02.05.2025

  • KlimA

    забрезжила надежда)

    02.05.2025

  • shurikfromkaragay

    поздно.

    02.05.2025

  • inspire

    53 сек ...

    02.05.2025

  • Archon

    Оо! Уже хоть не позор)

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    Пора в пустые

    02.05.2025

  • shurikfromkaragay

    5-4, но поздно

    02.05.2025

  • Archon

    Свисти уже.. "Зеленей" не будет.."Обмантон" вышел.. Нуу..Старались!!! Целый период!!)))))))))) З.ы. У корольков даже на банку престижа сил не хватает..Перетрудились,детоньки..

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    Эмпти

    02.05.2025

  • Archon

    Пожоже - да.. Безвольно..30 минут балду пинали..

    02.05.2025

  • inspire

    https://www.liveresult.ru/hockey/matches/match378036_Edm_Oilers-Los_Angeles_Kings-live-online/standings а эт что за сетка такая?

    02.05.2025

  • VeryOldLazy

    тёлкопасы - бульдоги, тока б за пятку прихватить, а там до горла дожуют))

    02.05.2025

  • KlimA

    Похоже Лосей на луга, на выпас после этого матча.. так хорошо начать серию и так жидко всраться..

    02.05.2025

  • Archon

    Ничё!!)) Вот пусть теперь нам всем с указкой и объяснят,доходчиво и популярно,прям с трибуны и на коньках! "Шо это было" )))

    02.05.2025

  • VeryOldLazy

    чойта

    02.05.2025

  • shurikfromkaragay

    в 7-м все возможно. у меня на Даллас в 7-ми прогноз

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    Герой спас

    02.05.2025

  • VeryOldLazy

    Да ровно всё было. Один дурацкий рикошет...

    02.05.2025

  • Алексей Х

    Даллас ещё и просерет серию))

    02.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Почему опять свистнули, су.ки. Шайба не прижата была!

    02.05.2025

  • Archon

    Дя!!)) Как старший прапорщик Хрусталёв(Лифанов) из "Спецназ": "Если самолёт не сломает - то всю посуду перебьёт,это точно!"(с) )))

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    Да уж

    02.05.2025

  • shurikfromkaragay

    обоим

    02.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Загорелый не забил. надо в ответку поговорку реализовать.

    02.05.2025

  • inspire

    Кейну )))

    02.05.2025

  • KlimA

    было бы неплохо.. утке клюв поправить..

    02.05.2025

  • KlimA

    на русских нарушение нещитова..

    02.05.2025

  • shurikfromkaragay

    может ЛОСи хотя бы морду кому набьют

    02.05.2025

  • KlimA

    тащат Нефть.. и у них своя гидра))

    02.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Давайте ЛОСИ, ПП надо реализовать

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    Штанга

    02.05.2025

  • inspire

    Колорадо Эвеланш не проиграет и общий тотал > 8.5 - 3,15 - этот зашел Даллас Старз не проиграет и общий тотал > 9.5 - 4,25 - а этот нет в целом в плюсе, но дохленько

    02.05.2025

  • Archon

    Ну что тут скажешь..Вели 4-3..Обдристались 4-7 (а это МНОГО, даже для престижа обычно "сухого" "Далласа"!) ..И теперь будете иметь неизвестный гимор на родине.

    02.05.2025

  • VeryOldLazy

    Случайно как то всё... Что то будет на ранчо...

    02.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Типичный договорняк....Мдас. :hugging:

    02.05.2025

  • N.A.F.1974

    Ан нет.Не все.Еще один от Макара.)

    02.05.2025

  • KlimA

    Они ещё безбашенней Ротенберга..))

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    Чайник

    02.05.2025

  • shurikfromkaragay

    7-4

    02.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Странно, что при вбрасывании в средней зоне вратаря не вернули в рамку. Теперь пожалуй все. Ждем зарубу в 7-м матче.

    02.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Это да! Что-то я это подзабыл. Спс за напоминание.

    02.05.2025

  • N.A.F.1974

    Мэнсон!!!Ну это победа.

    02.05.2025

  • VeryOldLazy

    чарку)

    02.05.2025

  • KlimA

    Занавес)

    02.05.2025

  • inspire

    Суворов же ... "после бани портки продай, но 100 грамм выпей" (с)

    02.05.2025

  • shurikfromkaragay

    6-4, усё - победа жуков

    02.05.2025

  • N.A.F.1974

    EN.

    02.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Женьку не выпускают при ПВ. А жаль. Он может решить.

    02.05.2025

  • VeryOldLazy

    Фельдмаршал

    02.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Кто это?

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    Негра обидели

    02.05.2025

  • VeryOldLazy

    По заветам Алексан Василича!))

    02.05.2025

  • shurikfromkaragay

    В основном в бане. После совсем чуток приняли, остограммились.

    02.05.2025

  • VeryOldLazy

    В бане или после?))

    02.05.2025

  • inspire

    обе ставки сыграют )))

    02.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Хинц тормознул. или Гранлунд

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    Чуть не привезли

    02.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Нужно!

    02.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Все в сад...(с)

    02.05.2025

  • N.A.F.1974

    Я с гола Валеры смотрю.))

    02.05.2025

  • N.A.F.1974

    Грозный царь Дадон.Можно.)

    02.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Вчера ходил в баню, таак уханькался - спал как младенец. Всем в баню!

    02.05.2025

  • KlimA

    и все штанги ещё обстучали

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    Тянут кота за фаберже

    02.05.2025

  • N.A.F.1974

    44/24 .Проигрыш будет вселенской несправедливостью:)

    02.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Евгений, выходи из тени. Нужен твой гол.

    02.05.2025

  • KlimA

    ))) тьфу ты.. перепутал, но 5:5 всё равно надо)

    02.05.2025

  • N.A.F.1974

    Зачем? Все хорошо.За Валеру ,за невялого шведа,за лучшего атакующего защитника.))

    02.05.2025

  • inspire

    обрадовал ... в смысле у жуков?

    02.05.2025

  • KlimA

    удаление у жуков.. даёшь 5:5))

    02.05.2025

  • Archon

    Меня больше интересовало,можно ли в хоккее при буллитах забивать от борта..))

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    Хорошо

    02.05.2025

  • N.A.F.1974

    Видел.Показалось,что вратарь коснулся.Не суть.Курьезный гол.)

    02.05.2025

  • inspire

    maxcds, наной гол от ковбоев, у тебя хорошо получается )))

    02.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    А вот интересно если в футболе свой игрок попадает своему же в руку, а от нее мяч залетает в свои ворота, то засчитают гол? Мне думается, что зафиксируют игру рукой и назначат пеналь. Хотя надо посмотреть инфу на этот счет.

    02.05.2025

  • KlimA

    крылышком)

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    Грудкой

    02.05.2025

  • Archon

    "Педерасы,мля!" ..)) Сами себе насрут на багажник.

    02.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Плечом.

    02.05.2025

  • shurikfromkaragay

    там от своего залетело от Блэквела

    02.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Забавный гол получился. Надо было так скинуть в свои по футбольному- грудью.

    02.05.2025

  • N.A.F.1974

    Вэйджвуд.Не проснулся еще:))

    02.05.2025

  • Archon

    "Далласу" пора выпускать свою свору "псов войны"..А то не дадут!!))

    02.05.2025

  • mikha1

    Игроки Далласа решили сами за МакКиннона забить, раз он не может.

    02.05.2025

  • inspire

    пох, пусть такой ... теперь ковбоев очередь )))

    02.05.2025

  • KlimA

    Сами себе , ещё и с рикошетом .. в понедельник их мама родила..

    02.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Блэквел

    02.05.2025

  • Andrew_BD

    5-4 лавины, мдаа

    02.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Несчастный случай помог. Даллас вперед!!!

    02.05.2025

  • N.A.F.1974

    Мак или Бдэквуд?

    02.05.2025

  • shurikfromkaragay

    5-4 Жуки

    02.05.2025

  • Archon

    Нет-нет!!))) 5-4.."жучки"..Ну вы..жучкиии..

    02.05.2025

  • KlimA

    Жуки 5:4))

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    Слушаю Малибу - Секрет 2025

    02.05.2025

  • inspire

    Валера молодец ))) теперь каждая еще по одной :stuck_out_tongue_closed_eyes:

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    Без паники - последний матч на Титанике

    02.05.2025

  • maxcds

    Нормальные перестрелки

    02.05.2025

  • Archon

    4-4.. "Я охуеваю,дорогая редакция,хотя пишу вам в первый раз!"(с) )))

    02.05.2025

  • Andrew_BD

    Просыпается комиссар Каттани

    02.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Голлллллллллллллллллллллллл! Валера.

    02.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Да. Даже в финал вроде с ЛАК выходил, но там они Монреалю профукали взяв первую игру, а потом 4 проиграли.

    02.05.2025

  • Archon

    Нихуасе "нормуль"!?)) Тут второй "флакон" пошёл уже на усмирение нервной системы))

    02.05.2025

  • Andrew_BD

    Ничосе - дубль

    02.05.2025

  • N.A.F.1974

    Валера!!!

    02.05.2025

  • Andrew_BD

    это если не тай-брейк. там счет не ограничен)

    02.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Не затолкали жуки такую важную шайбу.

    02.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Только если Паровозик поможет. Иначе Даллас пройдет сегодня :grin:

    02.05.2025

  • inspire

    нужен гол от жуков ... как щас в угол не запихали ((((

    02.05.2025

  • Archon

    Там когда-то ,вроде,и Грецки,участвовал..)))

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    Отдохнём - всё нормуль

    02.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Это им за изгнание Войнова. Ведь тогда две Чашки брали.

    02.05.2025

  • inspire

    согласен, но почти уверен, что 2-3 гола на двоих еще будет

    02.05.2025

  • Archon

    Самый дорогой город в мире - это Лос-Анджелес! (Токио чуток подешевле) .Но все равно просирают!!((

    02.05.2025

  • Andrew_BD

    Страшно представить, что будет в третьих периодах в обоих матчах. Кмк, будет жарко

    02.05.2025

  • Archon

    Ага)) Теннис))

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    До 6 играют

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    5-3

    02.05.2025

  • Archon

    "Слабаки!! Педерасы!!"(с) (ругань Хрущёва на союзничков) )))) (Это я про "корольков") ))) Так им и надо! )))

    02.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    У жуков, конечно, есть кому забить, но что-то тревожно за них. Бросают много, а голов не забивают. Даллас играет эффективнее.

    02.05.2025

  • KlimA

    5:3))

    02.05.2025

  • Andrew_BD

    Опа, и тут же 3-5, короли

    02.05.2025

  • KlimA

    Заманили Лосей нефтяными дивидентами)) олени они))

    02.05.2025

  • KlimA

    Пипец Лосям 5:2

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    5-2

    02.05.2025

  • Andrew_BD

    5-2 нефть :grimacing:

    02.05.2025

  • shurikfromkaragay

    5-2 ЛАК до свидания

    02.05.2025

  • Archon

    Уже 5-2...Ну тада усё)) Извиняюсь)) Обмантон вышел))

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    4-2

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    Опа опа

    02.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Всем привет. Как же хорошо выспаться в выходной :-) ЛАК и Даллас вперед!!!

    02.05.2025

  • inspire

    рано еще закрываться ... 3-й так же на встречных курсах начнется

    02.05.2025

  • Archon

    Сейчас будет наезд "корольков")) Просто так они это не оставят.. запасайтесь попкорном)) Да и..деваться им некуда..)

    02.05.2025

  • KlimA

    В Эдмонтоне притихли с голами.. заманивают)

    02.05.2025

  • Archon

    Да,собссно,так оно и было)) "Сюжет,да? - Сюжет!!"(с) )))

    02.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Теперь жукам будет совсем тяжело. Даллас закроется, будет игру в углы переводить. Если сейчас большинство не реализуют, то вылетят.

    02.05.2025

  • Andrew_BD

    Сегодня в кино «Месть Рантанена». 4-3

    02.05.2025

  • KlimA

    Каждой команде по Овечкину!

    02.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Рантанен на веществах. Что он вытворяет....

    02.05.2025

  • Archon

    А вот и САМ забил.. 4 очка в плове у финника..)) И "жуки" куда-то уплывают.."в закат" )))

    02.05.2025

  • KlimA

    Рантаненн зверюга)

    02.05.2025

  • KlimA

    Даллас !!!! Гооолл!

    02.05.2025

  • Archon

    Так он только в третьем звене..)) Зверь пока в клетке))

    02.05.2025

  • Archon

    Судя по статистике - не НЕВЕЗУХА, а дырявая защита и вратарь у "жуков"..Бросков у "Далласа" ВДВОЕ меньше,а попаданий..Ну,понятно..

    02.05.2025

  • Алексей Х

    Это ещё Дадон не сказал своего слова)

    02.05.2025

  • VeryOldLazy

    Рррупчик

    02.05.2025

  • KlimA

    Невезуха у жуков..

    02.05.2025

  • Archon

    Даллас и Корольки ))

    02.05.2025

  • Алексей Х

    Ставлю на проход Далласа и нефти.

    02.05.2025

  • Archon

    В Эдмонтоне тоже перерыв..Но что-то "меня терзают смутные сомнения",что у этих двух кошаков эта драка просто так,мирно,закончится)))

    02.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Кабыща. А Ковбои-то начали душить. Если во втором Лавины не забьют, то скорее всего проиграют.

    02.05.2025

  • ГлавПатриот

    3-3, 3 передачи Ранты Хинтц дубль + ассист пока на одном звене

    02.05.2025

  • Archon

    "Даллас",сцуко,не спит!! И опять Рантанен! 3-3.

    02.05.2025

  • Andrew_BD

    На Востоке все пары второго раунда определились. На Западе пока только Вегас прошел дальше. Это о чем-то говорит? (Кроме разницы во времени и того, что на Западе матчи начинаются позже)

    02.05.2025

  • KlimA

    Время Микки-маусов..

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    Перерыв. Салатик сделаю.

    02.05.2025

  • Archon

    Жуткое дело)) Ночь и утро упрямых!))

    02.05.2025

  • KlimA

    ну тоталы сегодня точно за 7-8 будут))

    02.05.2025

  • Archon

    Финн у "Далласа"..Рантанен..Там просто зверствует в последнее время.. жуткий типок, по 3-4 очка за замес!!))

    02.05.2025

  • KlimA

    Жуки 3:2)

    02.05.2025

  • VeryOldLazy

    Ковбои доооолго раскручивают лассо, а потом ррраз - и вяжут бычку копыта))

    02.05.2025

  • Archon

    Даллас с 0-2 сравнял до 2-2.. Кажись,"Колорадники" дрогнули.. Конец??

    02.05.2025

  • KlimA

    Жуки с Далласом рещили не отставать..2:2)

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    Продолжают без защиты

    02.05.2025

  • Archon

    В розовом деттсве ,в 1976м году наблюдал редкую серию,когда наши играли с клубами НХЛ..ТАМ!) Вобщем, замес был "Баффало" - "Крылья Советов"..Счет был забавный..10-6 )))

    02.05.2025

  • Archon

    По времени - идут на 9-8 ))))

    02.05.2025

  • VeryOldLazy

    Да про Пача я...

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    Завис комп и 3-2

    02.05.2025

  • VeryOldLazy

    Эх, Ваня... сам весь в гайках, нахрена спёр прошлый овер...

    02.05.2025

  • Archon

    Воо..3-2.."Обмантон".. "Понесли ботинки Митю"))) И это только первый период!!!))

    02.05.2025

  • KlimA

    Эдмон 3:2

    02.05.2025

  • KlimA

    если сльно не бухать, оно всегда доброе)

    02.05.2025

  • Archon

    Утро добрым не бывает!! ))

    02.05.2025

  • KlimA

    Доброе утро всем! Когда Валера забивает, то приговор соперникам..

    02.05.2025

  • KlimA

    по заветам Ротенберга

    02.05.2025

  • KlimA

    баскетболисты йопт..

    02.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Эта серия больше дворовый хоккей напоминает, а не плов.

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    С метра не попал

    02.05.2025

  • Алексей Х

    В Эдмонтоне дыр-дыр. 4 гола за 6 минут. Идут на счёт 20-20))

    02.05.2025

  • Archon

    Ничё)) Можно-можно)) У нас - ВСЕХ можно! Хоть раз посмотреть на разгильдяев)) "А что если они нас достанут?" - "Ага.. В атаке устанут!" (с) )))

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    Не успеваю шайбы считать - так нельзя

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    Играют с бодуна - как пить дать

    02.05.2025

  • Archon

    Во,7я минута - а уже 2-2..Они что,взбесились там все??))

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    Офигенно

    02.05.2025

  • Archon

    Не,пока не полная)) Вы дружищще,видимо,уже стол накрыли,за победу(довольно редкий случай) "Обмантона".а тута куча негодяев из Врот-Анджелеса))

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    Хрень полная

    02.05.2025

  • Archon

    1-2 "корольки"..И это только 4я минута замеса..)) Они точно не в баскетбол играют?))))

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    В девятину

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    Уры

    02.05.2025

  • Archon

    1-1..Весело)))

    02.05.2025

  • Archon

    А я-ж заранее предупреждал,что "на кладбище = НЕБЛАГОПОЛУЧНО!"(с) )))

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    Бл - уже 0-1

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    Всем привет

    02.05.2025

  • Archon

    А ,по-моему - нормально..Как и должно было быть.. Нет Капризова(плохо исполняет) = нет никакой "Соты".. Сейчас "Колорадо" выиграет и сравняет.."Даллас" не использует кучу внутренних резервов. Насчет "корольков" = сегодня победят.."Обмантону" мало не покажется..))

    02.05.2025

  • Грег Хаус

    Группа Секрет выпустила новый концерт 2025 песенка весёлая Monstera sheda la terra

    02.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Сота усе. В целом справедливо, могли цепляться, но Рыцари дожали. Да и состав у них получше. Не хватило гола Капризова сегодня.

    02.05.2025

  • Apei

    ну не те команды побелили, если еще дно прорвется....

    02.05.2025

  • Алексей Х

    5 сблокированных бросков Вегаса подряд в концовке... И цыгане идут дальше. Взяли они 3 матча подряд. Опыт.

    02.05.2025

  • Archon

    "Наша главная задача = молотьба и хлебосдача! хочешь быть передовым - сей "квадратно-гнездовым"!))

    02.05.2025

  • Алексей Х

    Валера 1-0!

    02.05.2025

  • Archon

    Абажжи!)) 2-3))

    02.05.2025

  • inspire

    запихали )))

    02.05.2025

  • Алексей Х

    Что ж, и Сота вылетела. Вполне возможно, сегодня во всех 4 парах счёт станет 4-2. Действительно, зачем тянуть?)) осталось дело за нефтью да ковбоями.

    02.05.2025

  • Archon

    Билять(( Кабзда Капризову и "Соте"..1-3.. За 3 минуты до конца из такого дерьма - фигушки откопаешься((((

    02.05.2025

  • Алексей Х

    Летит время для Соты.. 3 минуты осталось. Эх.

    02.05.2025

  • Archon

    Дык..)) "Танки не моют")) Потому что..что??)) "Танки грязи не боятся!"(с) )))))

    02.05.2025

  • Алексей Х

    Очевидной и яркой и у Торонто не было)

    02.05.2025

  • Алексей Х

    В этом по посильнее...

    02.05.2025

  • maxcds

    Т.е. не как Везиневский, которому все в пузо летит? Столарж получается посильнее будет.

    02.05.2025

  • Archon

    Да ладно..витийствовать..Это всё..Инсинуации..Вы,дружищще, выражаете "спасибо" тому,чего НЕТ!(извините). Ну..два замеса..Ну "позволили"..А по сути-то,что??! Это я не к тому,что "Торонто" САМЫЙ богатый клуб в НХЛ(на данный момент),а к тому,что состав крепкий.. и "Оттава" была ОБРЕЧЕНА..т.е. БЕЗ шансов.. А две победы против "Торонто" = это действительно героизм!! ОЧЕВИДНОЙ,ЯРКОЙ победы у "Оттавы" НЕ было.. Мудовые рыдания.На том и померли (извиняюсь)..

    02.05.2025

  • Алексей Х

    Знаешь ли, будь там хоть Фетисов с Константиновым, но если в ворота встанет условный Кэмпбелл, толку не будет. Это тебе любой Эдмонтон подтвердит

    02.05.2025

  • maxcds

    Там сейчас Бенуа все делает. ОЭЛ тоже на подхвате.

    02.05.2025

  • Алексей Х

    Что характерно, Антоха Столяров закрыл проблемную позицию вратаря у листьев. Несколько неожиданно.

    02.05.2025

  • maxcds

    :thinking:

    02.05.2025

  • Алексей Х

    Что ж, 20 минут у Соты, чтобы сравнять. Кирилл, вперёд! Даёшь дубль и 3-3 в серии.

    02.05.2025

  • maxcds

    maxcds 12 дней назад "Первый раунд - за хозяевами. Кроме королей". Оттава - Торонта, 2-4. Несмотря на результат очных встреч в регулярке. Торонта сильна как никогда. Крутая пара. Битва за Онтарио. ------ :japanese_ogre::muscle::man_walking:с Востока

    02.05.2025

  • Алексей Х

    Оттаве спасибо за упорную серию. 3 овертайма в 6 матчах и в остальных все на тонкого это не баран чихнул. Понимать надо.

    02.05.2025

  • Archon

    2-4.. Ну это нормально..Вызываем труповозку)) Забить 2 шайбы "Торонте" за 20 секунд - ПУУПОК РАЗВЯЖЕТСЯ у "Оттавы")))

    02.05.2025

  • Archon

    Две минуты..до удара "Перчаткой-листиком" по "Гордому шлему с перьями" "Сенаторов" по еб\лищу))))

    02.05.2025

  • Алексей Х

    Надежда на навал.. Навешивать на столба, а там может и зайдёт шальной.. Но скорее нет, и листья попадут на Флориду. Но лучше бы не попадали))

    02.05.2025

  • VeryOldLazy

    Максимушка, откуль взялси то...

    02.05.2025

  • Archon

    Ну..Сейчас.."Оттаве" надо будет показывать.."Сверх-Дауни-Старка" ))

    02.05.2025

  • Алексей Х

    Пачиоретти. Школа Вашингтона, что тут ещё сказать... Хватило от меня, что таронта дно))

    02.05.2025

  • maxcds

    Дрожат. Дрожат сенсята) Следующий сезон на отточку и необходимые подписания, а потом...

    02.05.2025

  • Алексей Х

    При Собянине, заметим!

    02.05.2025

  • maxcds

    И нате! 3-2

    02.05.2025

  • maxcds

    Доми то как расцвел

    02.05.2025

  • Archon

    А вот и 2-3.. "Зло вернулось!"(с) )))))))

    02.05.2025

  • maxcds

    :joy: Нет! Какой хитрый!!!

    02.05.2025

  • inspire

    а в основное?

    02.05.2025

  • Алексей Х

    Напиши, что торонта дно))

    02.05.2025

  • maxcds

    :rage:

    02.05.2025

  • VeryOldLazy

    Точняк. Торонта прощёлкает)

    02.05.2025

  • maxcds

    Время покажет.

    02.05.2025

  • Алексей Х

    Вероятность этого события как никогда высокая)

    02.05.2025

  • maxcds

    maxcds несколько секунд назад Хороша Торонта.. Эх.. не пробить таких ребят ----- Наныл. Но нужна победа Торонты. Рано еще сенсятам.

    02.05.2025

  • maxcds

    Конечно, временно. 3-2 счет будет.

    02.05.2025

  • maxcds

    :heart_eyes:

    02.05.2025

  • Алексей Х

    Написал, и 2-2. Но это временно))

    02.05.2025

  • VeryOldLazy

    Агааа)

    02.05.2025

  • Алексей Х

    Думаю, можно поздравить Торонто с выходом во 2 раунд. Флорида уже готовится))

    02.05.2025

  • Archon

    Ого..2-2.."Вечер перестаёт быть томным"(с)

    02.05.2025

  • maxcds

    :hugging:

    02.05.2025

  • VeryOldLazy

    Гыыы

    02.05.2025

  • maxcds

    Ой!!!!!

    02.05.2025

  • maxcds

    Дрожат коленочки, да и лед как-будто не свой - скачет шайба. Сенсята еще. Рано.

    02.05.2025

  • Алексей Х

    Большинство для сенатров за 9 минут до конца. Время истины

    02.05.2025

  • Алексей Х

    Значит, смс от жены получил, что мама отменяется))

    02.05.2025

  • VeryOldLazy

    ПП. "Вот сейчас он его и прикончит"

    02.05.2025

  • maxcds

    Хороша Торонта.. Эх.. не пробить таких ребят

    02.05.2025

  • inspire

    все к этому и шло ... за последние 10 минут соотношение по броскам поменялось с 18-8 на 19-15

    02.05.2025

  • maxcds

    Яйкин?

    02.05.2025

  • maxcds

    Наоборот же) Вышел из ворот и чуть не привез

    02.05.2025

  • VeryOldLazy

    жульё((

    02.05.2025

  • Алексей Х

    Яйкел под конец второго вывел цыган вперёд 2-1. Эх((

    02.05.2025

  • Алексей Х

    Не хочет в отпуск. Видимо, путёвка вместе с тёщей)

    02.05.2025

  • maxcds

    Ульмарк...))

    02.05.2025

  • VeryOldLazy

    Ваша дама убита...

    02.05.2025

  • Neil

    Тройка, семёрка, туз!

    02.05.2025

  • Archon

    Перерыв.. Последние 20 минут(чистыми) для "Оттавы".. "Ты не бойся..Мы тебя небольно зарежем"(с) ))

    02.05.2025

  • Алексей Х

    У Вегаса нет Доррфеева.. Травма? Если смотреть на игровое время форвардов Соты и Вегаса, то у рыцарей явно равномернее распределение. У Соты же тройка Кирилл, Цук и Мотя явно впереди. Этот фактор может сказаться...

    02.05.2025

  • Archon

    "Листья сильнее, но мяч круглый и ворота одинаковые) " Вот только после одной этой фразы тебя,дружищще, сразу "примут",как обкурка ))) И тут нифига не находится слово "хоккей")) Обожаю вас,дружищще!)) "Рок-н-Ролл!"(с) ))

    02.05.2025

  • Алексей Х

    Есть стойкое ощущение, что нефть закончит серию крупной победой. Колорадо тоже уверенно выиграет. Цыгане ребята скользкие всегда были, тут хз, но за Соту конечно. Канаццкое дерби? Листья сильнее, но мяч круглый и ворота одинаковые)

    02.05.2025

  • maxcds

    Прогноз стоит на 4-2 Торонта ))

    02.05.2025

  • Алексей Х

    Сота пусть сравнивает, на остальных все равно)) Всем добрый день

    02.05.2025

  • Алексей Х

    Вегасу отказать!)

    02.05.2025

  • Алексей Х

    Чой-та? А как же страшная сила с Востока?)

    02.05.2025

  • maxcds

    Поджали Торонту. Не нннадо.

    02.05.2025

  • Archon

    "Сота " сравняла.. 1-1.. "Значит всё не так уж плохо на сегодняшний день.."(с)

    02.05.2025

  • Archon

    0-2 .."Оттаву" = закапываем ожидаемо..Ну и..Спаси Христос.. Души,обуянные гордыней своей)) 1-2..НЕ ХОЧЕТ!)))

    02.05.2025

  • Neil

    Торонта и Вегас сегодня заканчивают серию. С другими сложнее.

    02.05.2025

  • Archon

    "Вегас" забил. "Это очень плохо,я такого не заказывал!!"!!!!

    02.05.2025

  • maxcds

    Торонта забила в РР после удаления Ткачака. Это очень символично.

    02.05.2025

  • mikha1

    Кажется Мэттьюс набрасывал на пятак Найзу. Но попал прям щелочку у штанги.

    02.05.2025

  • Archon

    "Ну вот,началось"(с).."Торонто" запихнуло..Мелочь,но уже несколько показательно.. Это очень плохо для "Оттавы"..Как на заказ,по харе - и "в-раздевалку".

    02.05.2025

  • mikha1

    Кто-то у Торонто, не разглядел в толпе. Может Холмберг.

    02.05.2025

  • maxcds

    Здравствуйте, конечно же. Ну что? По плану Торонта сегодня забирает серию.

    02.05.2025

  • maxcds

    Кто?

    02.05.2025

  • Archon

    "А они лучше знают,они профессионалы!"(с) ))))

    02.05.2025

  • mikha1

    Как можно было с полуметра попасть в штангу?!

    02.05.2025

  • Archon

    Пока полнейшая херня, тихо,как на кладбище.)) ."Никто не хотел умирать"(с) ("Торонто" -" Оттава").. Все ВЕЖЛИВЫЕ,сцуко,"до-поноса","марлезонский балет",билять)) А я думал ,что хоть тут подерутся))

    02.05.2025

  • mikha1

    В меньшинстве Торонто было гораздо ближе в голу, чем Оттава в большинстве.

    02.05.2025

  • mikha1

    Торонто накосячило с заявкой и первоначально заявила Алекандра Нюландера вместо его брата)) На сайте НХЛ до сих порт стоит 92 номер Александра в составе.

    02.05.2025

  • Archon

    Кроме "Оттавы".. Тут(далее) им делать нечего против "Торонто"..А остальное - весьма возможно..И желательно!)) "У нас всё качественное ..И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ!" (с) З.ы .оченна хотелось бы..чтобы Капризов не подох.."смертью храбрых и раненных" в "Соте" )))

    02.05.2025

  • Andrew_BD

    Кэпс вызвали Гибсона с фермы. Стивенсон отправлен в Херши

    01.05.2025

  • inspire

    даешь 3-3 во всех сериях!!! )))

    01.05.2025

    • Статистика Кузьменко в плей-офф НХЛ: 3 гола и 6 очков в шести матчах

    «Колорадо» — «Даллас»: видеообзор матча плей-офф НХЛ
