Кубок Стэнли: «Миннесота» проиграла «Вегасу», «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» и другие матчи 2 мая

Матчи первого раунда Кубка Стэнли-2025.

2 мая, пятница

«Оттава» — «Торонто» — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Голы: Мэттьюс — 2 (бол., Марнер, В. Нюландер), 18:50 — 0:1. В. Нюландер — 2 (Пачиоретти), 20:43 — 0:2. Ткачак — 4 (Шабо, Жиру), 27:28 — 1:2. Перрон — 2 (Шабо), 52:40 — 2:2. Пачиоретти — 1 (Доми, Хольмберг), 54:21 — 2:3. В. Нюландер — 3 (п.в., Лотон), 59:41 — 2:4.

Вратари: Улльмарк (58:00 — 59:41) — Столарц.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 23 (3+8+12) — 23 (7+9+7).

Наши: Зуб (17.56/0/0) — -.

2 мая. Оттава. Canadian Tire Centre. 19007 зрителей.

Счет в серии: 2-4

«Миннесота» — «Вегас» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Теодор — 2 (бол., Олофссон, Айкел), 3:30 — 0:1. Хартман — 1 (Фолиньо), 19:56 — 1:1. Айкел — 1 (Стоун, Макнэбб), 36:12 — 1:2. Стоун — 2 (Макнэбб, Теодор), 56:02 — 1:3. Хартман — 2 (Юханссон, Миддлтон), 56:33 — 2:3.

Вратари: Густавссон — Хилл.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 31 (12+9+10) — 23 (8+9+6).

Наши: Капризов (24.21/4/-2), Тренин (7.03/0/0) — Барбашев (15.02/0/-2).

2 мая. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19047 зрителей.

Счет в серии: 2-4

«Колорадо» — «Даллас» — 7:4 (2:0, 1:4, 4:0)

Голы: Ничушкин — 2 (Нельсон, Ландескуг), 6:29 — 1:0. Лехконен — 3 (Макар, Нечас), 18:40 — 2:0. Хинтц — 3 (бол., Рантанен, Джонстон), 21:18 — 2:1. Гранлунд — 1 (Хинтц, Рантанен), 23:41 — 2:2. Нечас — 1 (Макар, Тэйвз), 24:34 — 3:2. Хинтц — 4 (Рантанен), 27:51 — 3:3. Рантанен — 2 (Хинтц, Сиси), 38:35 — 3:4. Ничушкин — 3 (Ландескуг, Нельсон), 46:02 — 4:4. Маккиннон — 6, 49:04 — 5:4. Мэнсон — 1 (п.в., Маккиннон), 58:44 — 6:4. Макар — 1 (п.в., Маккиннон), 59:03 — 7:4.

Вратари: Блэквуд — Эттингер (57:26 — 58:44, 58:52 — 59:03).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 48 (19+16+13) — 26 (10+9+7).

Наши: Ничушкин (18.02/2/+2) — Дадонов (12.39/1/-3), Любушкин (19.14/1/-5).

2 мая. Денвер. Ball Arena. 18099 зрителей.

Счет в серии: 3-3

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 6:4 (3:2, 2:1, 1:1)

Голы: Байфилд — 3 (Фиала, Лафферье), 1:19 — 0:1. Хенрик — 1 (К. Браун, Фредерик), 3:04 — 1:1. Кларк — 2 (Дано), 3:37 — 1:2. Нюджент-Хопкинс — 3 (бол., Макдэвид, Хаймэн), 5:55 — 2:2. Хаймэн — 2 (Нерс, Нюджент-Хопкинс), 12:49 — 3:2. Нерс — 1 (Подколзин, Янмарк), 34:59 — 4:2. Фредерик — 1 (К. Браун, Кулак), 36:35 — 5:2. Спенс — 1 (Фиала, Хелениус), 38:01 — 5:3. Копитар — 2 (Даути, Лафферье), 59:05 — 5:4. К. Браун — 3 (п.в.), 59:58 — 6:4.

Вратари: Пикар — Кемпер (59:09 — 59:58).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 29 (14+8+7) — 26 (10+5+11).

Наши: Подколзин (8.52/1/+1) — Гавриков (16.33/0/+1), Кузьменко (16.50/3/-2).

2 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Счет в серии: 4-2

