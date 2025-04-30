Хоккей
30 апреля, 08:00

Кубок Стэнли, результаты и видео голов 30 апреля: «Вегас» победил «Миннесоту», «Оттава» обыграла «Торонто» и другие матчи

Павел Дорофеев и Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи первого раунда Кубка Стэнли-2025

30 апреля, среда

«Торонто» — «Оттава» — 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
Голы: Шабо — 1 (Ткачак, Штюцле), 23:46 — 0:1. Козенс — 1 (мен., Годетт), 48:24 — 0:2. Штюцле — 2 (п.в., Жиру, Ткачак), 57:09 — 0:3. Ткачак — 3 (п.в., Штюцле), 59:13 — 0:4.
Вратари: Столарц — Улльмарк.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 29 (12+6+11) — 19 (4+8+7).
Наши: — - Зуб (23.46/0/+2).
30 апреля. Торонто. Scotiabank Arena.
Счет в серии: 3-2.

«Каролина» — «Нью-Джерси»— 5:4 2ОТ (0:3, 4:1, 0:0, 1:0)
Голы: Мерсер — 2 (Пеши), 3:46 — 0:1. Майер — 2 (Пеши), 5:31 — 0:2. Ноесен — 1 (Немец, Хэмилтон), 9:55 — 0:3. Холл — 1 (Стэнковен, Дж. Слэвин), 21:46 — 1:3. Блэйк — 1 (Янковски), 24:01 — 2:3. Свечников — 5 (Орлов, Ахо), 25:40 — 3:3. Хишир — 4 (Коттер, Ноесен), 27:26 — 3:4. Ахо — 2 (бол., Джарвис, Гостисбеер), 31:27 — 4:4. Ахо — 3 (бол., Гостисбеер, Джарвис), 84:17 — 5:4.
Вратари: Кочетков — Маркстрем.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 54 (9+11+15+19) — 35 (13+10+8+4).
Наши: Орлов (30.09/2/-1), Свечников (26.25/9/0) — -.
30 апреля. Роли. Lenovo Center.
Счет в серии: 4-1.

«Вегас» — «Миннесота» — 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы: Карлссон — 1 (мен., Айкел), 8:25 — 1:0. Капризов — 5 (бол., Зуккарелло, Эрикссон Эк), 8:38 — 1:1. Стоун — 1 (Айкел), 13:24 — 2:1. Болди — 5 (Эрикссон Эк, Миддлтон), 43:31 — 2:2. Хауден — 3 (Пирсон, Хэг), 64:05 — 3:2.
Вратари: Хилл — Густавссон (Флери, 40:00).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 32 (16+9+3+4) — 22 (9+7+5+1).
Наши: Барбашев (14.47/0/0), Дорофеев (17.32/5/-1) — Капризов (23.11/5/-2), Тренин (10.14/0/-1).
30 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18441 зритель.
Счет в серии: 3-2.

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы: Кузьменко — 3 (бол., Копитар, Кемпе), 23:33 — 1:0. Кейн — 2 (Клингберг), 26:16 — 1:1. Янмарк — 2 (Арвидссон, Подколзин), 47:12 — 1:2. Нюджент-Хопкинс — 2 (п.в., Макдэвид, Драйзайтль), 59:02 — 1:3.
Вратари: Кемпер (56:45 — 59:02, 59:26) — Пикар.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 22 (4+8+10) — 46 (19+14+13).
Наши: Гавриков (19.11/0/-1), Кузьменко (17.49/2/-1) — Подколзин (7.20/0/+1).
30 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 18145 зрителей.
Счет в серии: 2-3.

Плей-офф НХЛ-2024/25: последние новости, расписание и результаты матчей

Кубок Стэнли
НХЛ
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Перри — о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы обещали, что вернемся»
  • shurikfromkaragay

    я за наших, поэтому тут не разорваться. Барбашеву сильно симпатизирую, больше чем Капризову. Барбашев трудяга, своей работой всё заработал.

    30.04.2025

  • inspire

    не критично ))) у меня вообще Джерси далее проходили, потому что Бриндамор физрук )))

    30.04.2025

  • maxcds

    Да, та ветка.

    30.04.2025

  • Сибиряк.1974.СМ

    я всё смотреть не стал. Вяземский,ты,Юрий Солдатенков,я,victorio... Я про ветку"определились все участники по..." Или у вас какой то другой спортпрогноз?

    30.04.2025

  • maxcds

    Переобулся, гнилой, подтер свой пост как видел всех кто угадал? Не плачь

    30.04.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Удаляйте

    30.04.2025

  • Гроза Пустых ворот

    Ыыыыыц

    30.04.2025

  • Гроза Пустых ворот

    Овцу ззавтра отюучат!

    30.04.2025

  • Гроза Пустых ворот

    в пальто

    30.04.2025

  • maxcds

    Ребят, кто угадал счет и исход серии девилз - кейнз?

    30.04.2025

  • maxcds

    Минни выигрвает токмо со счетом 5-2 в этой серии. Поэтому не сегодня)

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Нефть с выходом в следующий раунд!

    30.04.2025

  • True Timati

    Вместо свипа, проиграют 2-4 и по домам

    30.04.2025

  • True Timati

    шЛАК

    30.04.2025

  • Грег Хаус

    Рубка была

    30.04.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Если дома возьмут, то седьмая игра она непредсказуема. Там даже непонятно , где лучше играть дома или в гостях.

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    3:1 Эдмонтон, усё и тут

    30.04.2025

  • Грег Хаус

    Уры

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Нюквист с бланшем на ОТ вышел. Все же заметили? А Хартман за руку держался))

    30.04.2025

  • True Timati

    Сота хорошая команда, но пока сыровата. Вот в следующем сезоне...

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Упустили на пятаке Хаудена... Что ж, Соте теперь подвиг нужен

    30.04.2025

  • True Timati

    Цыгане победили

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Все.Для Соты в этом матче.(((

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    Нюквиста на мыло!

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    Капец Соте

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Проброс у Соты.

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да уж, ЭлЭй мёртвые...

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    У Васи передача.Отрадно.

    30.04.2025

  • Скиталец

    Блин, отменили оказывается

    30.04.2025

  • Алексей Х

    На кого нефть выходит во 2 раунде? Кто бы ни был, соперник будет измотан. И его возьмут тепленьким

    30.04.2025

  • Грег Хаус

    Негр бросил

    30.04.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Очень меня радует, когда Нефть хоронят))))

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Так-то у нефти свип будет! С одной помаркой на первые 2 матча))

    30.04.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Получается я оторвался от действительности. Почитал ветку, а оказалось все не так.:blush: И да. Может ставочку сделать? Так предсказать ни с того, ни с сего.

    30.04.2025

  • Грег Хаус

    МакД разыгрался

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Ты слетал в будущее?)) из ОТ инфа?

    30.04.2025

  • Грег Хаус

    2 в 1 не забили

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    Флери установил рекорд НХЛ всех времен Марк-Андре вышел на лед в третьем периоде пятого матча серии из-за болезни Филипа Густавссона. Благодаря этому голкипер «Миннесоты» вышел на чистое первое место среди игроков своего амплуа по количеству розыгрышей Кубка Стэнли, в которых он принял участие — их набралось аж 18! Флери обошел Мартина Бродо и Патрика Руа, которые сыграли в 17 плей-офф НХЛ. (с) --------------- Вот зачем его выпускали

    30.04.2025

  • Грег Хаус

    Виснет постоянно трансляция

    30.04.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Стоило отойти и вот тут-то Сота и забила. Вот и славно. :blush:

    30.04.2025

  • Грег Хаус

    2-1 Эды

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Байфилд как бы не попал в программу помощи игрокам))

    30.04.2025

  • True Timati

    Психология ни к черту. Не умеют играть против Нефти. Криптонит настоящий

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Нефть 2-1. Там все ясно и в матче, и в серии. 4-2. В шестой будет вынос королей

    30.04.2025

  • True Timati

    ЛАК сдулись. Всё, несите следующего

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Читалось.Даже не смотря игру:)

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    Эдмонтон забил

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Да.Все идет к овертайму.

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Микро офсайд. Жаль Соту

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    Нюквисту тёмную в раздевалке

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    Эх, невезуха

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Ноу гол.(

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ноу гол, имхо

    30.04.2025

  • KlimA

    суки.. отменят

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    Вне игры

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Теперь запрос на офсайд..

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    Хартман коленочком в стиле Дзюбы

    30.04.2025

  • Скиталец

    Всем привет! Ай да сотка, копсавцы!))

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Гуд гол.

    30.04.2025

  • KlimA

    Казино приплыли))

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Не отменили бы..

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Есть!!!Хартман.Теперь держатцо.

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    Бггг)))

    30.04.2025

  • KlimA

    Нанах пришёл))))

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    Гол Сота!

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    за 4 овертайма

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    Флери тащит

    30.04.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Вроде хозяева придавили Соту, моментов почти нет, но тревожно. Что-то шайба у Соты совсем не держится. А все время отбиваться и отбрасываться не вариант, когда-то залетит.

    30.04.2025

  • KlimA

    даёшь пятилетку за 4 годда!!

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    33-12 Эдмонтон по броскам

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Мидлтон каков.

    30.04.2025

  • Грег Хаус

    Лосей должны пустить на шашлык

    30.04.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Флери спас!!!!

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Катеначчо, да. Капелло у Вегаса учился, это каждый знает)

    30.04.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Лыцари сильно не хотят ехать с 2:3 к Соте. Все играют в откат, глубоко в зону заезжает максимум один игрок, все остальные в средней зоне. По футбольному - играют низким блоком.

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Навешивай на Тренина!

    30.04.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    По игре похоже.

    30.04.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Тренин и Гудрон сила!

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Овертайм в Вегасе уже идёт)

    30.04.2025

  • Грег Хаус

    Трагедия: нас прймали на нарушении авторских прав с формулировкой - заблокировано в некоторых странах. Оказалось разрешено в Астралии и Гренландии .... Офигели

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Вдохновил команду:)

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Даже если бы лак и победил в прошлый раз, все равно серию бы слили. И сегодня сольют. Дарси же серийник, и пускает сразу несколько. В третьем пару со старта пустит и расход

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Вообще не хотелось бы.На работу ехать еще:)

    30.04.2025

  • Andrew_BD

    и то, и то, похоже. отовсюду они бросают. конечно, пытаются в ворота завести чаще

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    Чё там, Флери что ли выпустили?

    30.04.2025

  • Грег Хаус

    Кемпер хулиган

    30.04.2025

  • KlimA

    они весной всегда слабенькие.. по насту сложно им ходить..не отъелись ещё, травы нет, мох жрут один)

    30.04.2025

  • KlimA

    Уходим в оеры в обоих матчах)

    30.04.2025

  • Грег Хаус

    Лоси ели живы

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Александр Сергеич наше все! Штоты)

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Кемпер попросил партнёров его прокачать. Работает на свое будущее Дарси. Рвач))

    30.04.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Была Болдинская осень раньше, а теперь Болдинская весна. Пушкин в каккее шарил уже тогда. Факт. :blush::ping_pong::ice_skate:?:hockey:

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Кирилл, Болдин, Свечников.. По 5 шт)

    30.04.2025

  • KlimA

    ага..щазззз.. не пойдём)

    30.04.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Сота сравняла!

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Кемпер тащит?Или с периметра работают?:)

    30.04.2025

  • Грег Хаус

    Чайники

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Матвей Болдин! 2-2 цыган в загон вместе с конями

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Пьетро стареет:)

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Кто мы? Мясо!

    30.04.2025

  • KlimA

    Сота сравняла))

    30.04.2025

  • Andrew_BD

    Болди 2-2

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Болди!!!

    30.04.2025

  • KlimA

    гоооооооооооооооооооооооооллллл

    30.04.2025

  • Алексей Х

    В пол глаза. Фарт на стороне Оттавы был. Моментов таронта создала достаточно, один усач 2 шт точно мог класть. Но и сенаторы бились, конечно

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Фолиньо в каркас.(

    30.04.2025

  • Andrew_BD

    31-11, 1-1

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Спасибо) не угадал ни счёт, ни фактор

    30.04.2025

  • Neil

    Нормально. В 90хх я всех наших знал. Ещё помню сидели с дружаней в техникуме и список накидывали, минут за 10 примерно, а потом сверялись, вычёркивали, и кто победил мол, у кого сколько осталось))

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    "Мордовии"

    30.04.2025

  • KlimA

    А чё он первый начал..

    30.04.2025

  • KlimA

    А Динамо кому отдать земли?)

    30.04.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Все начиналось для листиков вроде просто, но затащили два овера. Возможно расслабились затем. А теперь ситуация поменялась и ручки задрожали, ножки подкосились.

    30.04.2025

  • Грег Хаус

    МакД озверел однако

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    А лучше отдать эти земли обратно индейцам.

    30.04.2025

  • KlimA

    Торонто это как футбольное московское Динамо.. вокруг дворца надо крёстный ход делать..

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    Даёшь 7 матчей в той серии!

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    Кемпе с передачи Куьменко чуть не забил

    30.04.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Оттава оказалась не так проста. Да и проклятие с фиговых листиков никто не снимал. Мдас.

    30.04.2025

  • Грег Хаус

    Мака побили

    30.04.2025

  • Andrew_BD

    :red_circle::blue_circle::first_place::muscle:

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    Кто-то смотрел Торонто? Чё, реально всё плохо там или случайно и расслабились?

    30.04.2025

  • Грег Хаус

    Сдвинули ворота - испугались

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Нефть 27-8)

    30.04.2025

  • inspire

    Алексей Х 13 дней назад Первый раунд «Каролина — «Нью-Джерси» (4-2, фактор вратарей)

    30.04.2025

  • Andrew_BD

    напомнило мне одного сотрудника в моем департаменте в одной соседней стране по фамилии Копец. так и закончил: настолько всех достал, что выгнали через месяц. не хочется даже вспоминать) хотя запомнил на всю жизнь))

    30.04.2025

  • KlimA

    это свтяое

    30.04.2025

  • Грег Хаус

    Молодцы - прошли проверку на патриотизм

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    У каждого свои недостатки (с)

    30.04.2025

  • inspire

    в НХЛ только за Ови

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Нет.За Динамо.Всегда и с самого децтва.

    30.04.2025

  • KlimA

    за ЦСКА

    30.04.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Никто не дотумкал, что он так на пятак скинет. По мысли была хорошая, но по итогу плохая.

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    За Трактор

    30.04.2025

  • KlimA

    Проснулись пустострелы..

    30.04.2025

  • Грег Хаус

    За кого болеем?

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Плохая передача Капризова.

    30.04.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Дно быстро отыгралось. Кейн.

    30.04.2025

  • Грег Хаус

    Рубка началась

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Я ставил на 4-2 вроде Каролина. Лень искать ту ветку, где определились все пары ПО

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    Кэйн 1:1

    30.04.2025

  • Грег Хаус

    Всем привет

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    Миньки ПП.

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Шанс у Соты.Саад- кубкарь удалился.

    30.04.2025

  • inspire

    первая неугаданная серия )))

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    Копизьменко

    30.04.2025

  • Andrew_BD

    Кузьпитар или Копенко

    30.04.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    В первом овере Каро душили-душили, но так и не забили. И вот наконец-то. Справедливо. После 0:3 Ураганы были лучше.

    30.04.2025

  • VeryOldLazy

    Куьма - хорошая примета))

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    Переписали уже на Кузю

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Маркстрема жаль. Но Каролина объективно сильнее и идёт дальше. Диаволам спасибо спасибо спасибо за достойную борьбу. Фактор Свеча.

    30.04.2025

  • Andrew_BD

    Andrew_BD 8 часов назад Я буду адвокатом дьяволов, чтобы они потрепали нервы и вымотали ураганов) — Mission accomplished

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    На Копитара вроде записали

    30.04.2025

  • Andrew_BD

    Все, Каро

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Кузьменко! 1-0

    30.04.2025

  • Andrew_BD

    в том-то и дело)

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    А по броскам 21:6 в пользу Эдмонтона

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Некстван силы копит.В конце зарешают:)

    30.04.2025

  • Andrew_BD

    дык, потерял дар речи

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    Сам по себе штат такой...:grin:

    30.04.2025

  • Andrew_BD

    Хаха, короли 1-0 в ПП

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    Должны по идее

    30.04.2025

  • Andrew_BD

    2+2 у ураганов. Решат?

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Проиграли?

    30.04.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Каролина позорники....

    30.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    Фигасе вынос Торонто был...

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Ну что там? Солдаты Роди держат строй.2 ОТ уже.Пора бы.

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Лучший бомбардир Вегаса.35 забил.

    30.04.2025

  • Neil

    неа

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Паша.Неужели не знаешь?))

    30.04.2025

  • KlimA

    таков путь..

    30.04.2025

  • inspire

    СЭ регулярку не закончил

    30.04.2025

  • Neil

    кто это?)

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Дорофеев близко.

    30.04.2025

  • Neil

    Кажется ты на что-то намекаешь)) или пытаешься что-то сказать. Говори, пиши, можно.

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    С таким трудом Миннесота выстояла в меньшинстве и сразу Фолиньо удалился.

    30.04.2025

  • Neil

    Каролинги буллиты чтоль??

    30.04.2025

  • inspire

    клоуны

    30.04.2025

  • За спорт!

    Сер. бул., 02:30 Каролина Нью-Джерси 4 4 :grinning:

    30.04.2025

  • KlimA

    НЕфть как всегда начнёт забивать в 3-м периоде??

    30.04.2025

  • Andrew_BD

    они играют постоянно 5-на-3??

    30.04.2025

  • Andrew_BD

    14-1 и 19-3, соотв-но. голов нет. что вообще происходит???

    30.04.2025

  • inspire

    да, над щитком поднять, но не разложил ... вратарь при этом, по моему, как стоял так и стоял, в надежде, что сахар сам либо в него попадет, либо промажет

    30.04.2025

  • maxcds

    Разложил же, только над щитком поднять шайбу. Разве не?

    30.04.2025

  • inspire

    ну как то сложно назвать это обыграл )))

    30.04.2025

  • maxcds

    Так, придется временно отсутствовать. В связи с чем необходимо кому-то доверить победы дьяволов/каролингов, лыцарей и нефтяников.

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Едва ли.С 0-3 случаи редки.Тоже и Дьяволов касается.

    30.04.2025

  • KlimA

    Щщщёт на табле))

    30.04.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Кемпер везёт Королей

    30.04.2025

  • Andrew_BD

    новых голов нет

    30.04.2025

  • Andrew_BD

    Броски в ОТ: ураганы 10-1 Броски в 1-м: нефть 12-1 И без голов

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Нефть ЛАК 10-0!броски

    30.04.2025

  • Neil

    Не, этой хуйнёй давно не балюсь. Перестало радовать, тупишь тока.

    30.04.2025

  • maxcds

    И курит в это время видимо))

    30.04.2025

  • Neil

    Марля снега, звезд софиты Разбежались неофиты Режисер кричит и злится - Тоже хочется напиться Посмотри на эти рожи - в чём-то все творцы похожи....

    30.04.2025

  • maxcds

    Никогда не нравился, но Маркстремище сейчас чоуж. Блэйк и Робинсон могли выводить придурков во 2 раунд.

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Я Соту смотрю.Проигрывают пока.

    30.04.2025

  • Neil

    А как же Новая мать его надежда Мэтьюз!?

    30.04.2025

  • Neil

    Не прошло( Похоже сенаторы близки к папеде.

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Он читает лайв сэ))

    30.04.2025

  • maxcds

    Пацантрэ, что с Нэйлом?)))

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Нефть сегодня деклассирует лузеров!

    30.04.2025

  • Neil

    Торонта забивает два и снимает кипера, шанс!

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Табор уходит в небо!)

    30.04.2025

  • Neil

    Овер пишет идёт...

    30.04.2025

  • Neil

    Не, а происходит то чего?

    30.04.2025

  • Neil

    Просто казино всегда в плюсе.

    30.04.2025

  • Neil

    Чё происходит?

    30.04.2025

  • Andrew_BD

    так можно и проиграть) пусть другое ест, если помогает)

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Тормознул ветеран.Пошустрей следовало.

    30.04.2025

  • maxcds

    Сахарелло вратаря обыграл, а бросить забыл))

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Эх Зук..

    30.04.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Вегас всё купил!!!!!

    30.04.2025

  • maxcds

    Давайте 3-1 и оформим сделку.

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Гуд гол.Хотя совсем не гуд:)

    30.04.2025

  • maxcds

    Ты про листья?

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Запрос на помеху вратарю.

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Эх.Марк Стоун.2-1.(

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Сперджен в каркас попал.

    30.04.2025

  • maxcds

    Кочетков не такой. Такое не ест

    30.04.2025

  • maxcds

    Вернул должок за свой привоз)

    30.04.2025

  • Andrew_BD

    надо съесть того же. но сегодня я за дьяволов. (что не значит, что я что-то прогнозирую). просто чисто субъективно)

    30.04.2025

  • maxcds

    Кочеткову надо быть сегодня > Маркстрема. Тот объелся чего-то. Тащит

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    И тут же Капризов.1-1.

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Рыцари забили.В меньшинстве.Карлсон.(

    30.04.2025

  • maxcds

    Хорошая игра в Роли

    30.04.2025

  • maxcds

    Обгоняй МД ты хотел сказать. А далее идет Вегас. Так годится.

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Каролина или под конец основного забьёт победный, или в от. Другого не будет)

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Кирилл, догоняй Свечу!)

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Дьяволы как ЛАК, только ещё хужее. Без яицовые

    30.04.2025

  • maxcds

    Ну вот. Опять РР у дьяволов) Вообще Родю надо наказать за 82 игру регулярного чемпионата.

    30.04.2025

  • maxcds

    Лыцари, вперед! Ну прогноз у меня такой, ничгео поделать не могу) Минни часто (не со всеми командами) не поддерживаю также потому, что ничего не сделали для 5-летнего контракта Недоплаченного. Да, у них огромные проблемы в кепке, но кому сейчас легко..

    30.04.2025

  • Neil

    А чё это. Сенаторы в конец оборзели чтоли или торонта совсем нюх потеряла??

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Все это хорошо.А я буду смотреть воспитанника КХЛ и олимпийского чемпиона Кирилла Капризова.Вот так вот:)

    30.04.2025

  • maxcds

    Клевен с Матинпало из огородных пугал в игроков превращаются) За Бенуа сейчас отдельное спасибо. Шибко борзый он у листьев.

    30.04.2025

  • maxcds

    :muscle::thumbsup:

    30.04.2025

  • maxcds

    Ну вот и разницу забитых и пропущенных подравняли в серии)) Достойно выглядят сенс. Молодцы. Ну дальше вы знаете кто и откуда приходит.

    30.04.2025

  • VeryOldLazy

    Торонтасы подвели) Даихренсними

    30.04.2025

  • maxcds

    Сенсята набрались опыта и научились забирать такие игры токмо к 4й игре. Поздновато для всей серии то.

    30.04.2025

  • maxcds

    Признаться сегодня Оттаве много везло. Молодцы, конечно, в обороне, боролись, играли внимательно, но все отскоки за сенс такое ощущение.

    30.04.2025

  • maxcds

    Ннннннаааанннннннаааааах! 3-0. Нашенский забил - Штюцля. Теперь точно 3-2:hugging:

    30.04.2025

  • maxcds

    Фууууух... Как Мэтюсок не забил. Классно все сделал, мастер. 5 минут до конца, отбрасываются уже просто сенсята.

    30.04.2025

  • maxcds

    Судьи, ау?! Какой хай-стик? Верните мою взятку. Все 243 рубля.

    30.04.2025

  • maxcds

    Все друг на друга смотрели. Козинаков тоже не сразу решил побежать. Посмотрел такой по сторонам, подумал "ну ладно, сгоняю"

    30.04.2025

  • maxcds

    Очково чо

    30.04.2025

  • maxcds

    Ничего не понятно в Торонте. Есть моменты у листьев.

    30.04.2025

  • Дайте ходу пароходу

    НХЛ - букмекерская лига. Торонтасы просто сливают, за Козенсом никто даже не ускорился .

    30.04.2025

  • marz

    Торонто - самая конченая команда. Вообще не способна выиграть четвёртый матч в серии.

    30.04.2025

  • maxcds

    Козинаков - скрытый топ) Ну уже обсуждали.

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Йохуу, Оттава в меньшинстве 2-0!

    30.04.2025

  • maxcds

    (уже чуть более уверенно): "Нааааааааа!Ннннннах!"

    30.04.2025

  • maxcds

    Не то смотрите

    30.04.2025

  • За спорт!

    Ого, Торонто проигрывает.

    30.04.2025

  • VeryOldLazy

    мда, жидковаты...

    30.04.2025

  • Алексей Х

    4-4, дьяволы психологически уже проиграли. Только чудо позволит им сегодня победить.

    30.04.2025

  • VeryOldLazy

    Лучше на оф.сайте

    30.04.2025

  • VeryOldLazy

    Распишитесь...

    30.04.2025

  • mikha1

    Должны забить и сравнять счет.

    30.04.2025

  • Neil

    Эти не Вашингтон, могут и забить.

    30.04.2025

  • Алексей Х

    54 секунды Каролина 5 на 3.

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Спят ребята)

    30.04.2025

  • Neil

    На главной страгнице СЭ указан счёт. Заходишь, чтобы узнать протокол, пишет - Матч не начался)

    30.04.2025

  • VeryOldLazy

    "Предчуствия его не обманули..."

    30.04.2025

  • Neil

    7 шайб за два периода! Однако.

    30.04.2025

  • Neil

    По стопам Флориды.

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Слили преимущество в 3 шайбы менее чем за 6 минут)

    30.04.2025

  • Neil

    фигА дьяволы зарубились.

    30.04.2025

  • Алексей Х

    В Роли весело. НДД быстро сделали 4-3

    30.04.2025

  • maxcds

    Ого :fearful:

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Свеч с передачи Орлова , 3-3! Сыграно всего 5.40 во втором.

    30.04.2025

  • maxcds

    Отскочили сейчас сенс. Чатик, собраццо, держаццо.

    30.04.2025

  • maxcds

    :rage:

    30.04.2025

  • Алексей Х

    И через 2 минуты уже 2-3. Каролина вернулась в игру.

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Станковен и 1-3 в начале второго. Дрогнут диаволы или нет?

    30.04.2025

  • VeryOldLazy

    Думаю, щас ролики встрепенутся, а лифчики массой задавят) Запад интереснее...

    30.04.2025

  • VeryOldLazy

    Я тоже проспал))

    30.04.2025

  • KlimA

    Доброе утро) А Каролина что сегодня выходной взяла? Хоть бы предупреждали..

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Броски 13-5 в пользу Торонто, а забили сенаторы, Томас Шабо 1-0,уже интереснее)

    30.04.2025

  • mikha1

    Ещё и Оттава открыла счёт! Никто не хочет слетать в 5 матчах.

    30.04.2025

  • mikha1

    Ого! Дьяволы к 10 минуте забили уже трижды! Вот что делает замена вратаря.

    30.04.2025

  • maxcds

    (осторожненько): "Нанах!"

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Да пусть все гостевые выиграют, я не против)

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Всем привет! Диаволы решили продлить серию) Что ж, даёшь тогда 7 матчей!

    30.04.2025

  • maxcds

    И снова здравствуйте. По какой-то сомнительной причине пропустил первый период.

    30.04.2025

  • mikha1

    Райлли спас ворота, почти с ленточки.

    30.04.2025

  • Andrew_BD

    Про продолжает участвовать в тренях по полной. Карбз, как и каждый день с начала ПО, темнит по поводу того, готовы ли травмированные сыграть в следующем матче

    29.04.2025

  • Andrew_BD

    а ты за рыцарей против диких?)

    29.04.2025

  • Andrew_BD

    Я буду адвокатом дьяволов, чтобы они потрепали нервы и вымотали ураганов)

    29.04.2025

  • shurikfromkaragay

    Сегодня все домашние должны выиграть. Ежели нет, то пусть это будет Торонто :grinning:

    29.04.2025

    • «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» и повел в серии, Кузьменко забил гол

    «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор матча
