Кубок Стэнли, результаты и видео голов 30 апреля: «Вегас» победил «Миннесоту», «Оттава» обыграла «Торонто» и другие матчи
30 апреля, среда
«Торонто» — «Оттава» — 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
Голы: Шабо — 1 (Ткачак, Штюцле), 23:46 — 0:1. Козенс — 1 (мен., Годетт), 48:24 — 0:2. Штюцле — 2 (п.в., Жиру, Ткачак), 57:09 — 0:3. Ткачак — 3 (п.в., Штюцле), 59:13 — 0:4.
Вратари: Столарц — Улльмарк.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 29 (12+6+11) — 19 (4+8+7).
Наши: — - Зуб (23.46/0/+2).
30 апреля. Торонто. Scotiabank Arena.
Счет в серии: 3-2.
«Каролина» — «Нью-Джерси»— 5:4 2ОТ (0:3, 4:1, 0:0, 1:0)
Голы: Мерсер — 2 (Пеши), 3:46 — 0:1. Майер — 2 (Пеши), 5:31 — 0:2. Ноесен — 1 (Немец, Хэмилтон), 9:55 — 0:3. Холл — 1 (Стэнковен, Дж. Слэвин), 21:46 — 1:3. Блэйк — 1 (Янковски), 24:01 — 2:3. Свечников — 5 (Орлов, Ахо), 25:40 — 3:3. Хишир — 4 (Коттер, Ноесен), 27:26 — 3:4. Ахо — 2 (бол., Джарвис, Гостисбеер), 31:27 — 4:4. Ахо — 3 (бол., Гостисбеер, Джарвис), 84:17 — 5:4.
Вратари: Кочетков — Маркстрем.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 54 (9+11+15+19) — 35 (13+10+8+4).
Наши: Орлов (30.09/2/-1), Свечников (26.25/9/0) — -.
30 апреля. Роли. Lenovo Center.
Счет в серии: 4-1.
«Вегас» — «Миннесота» — 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы: Карлссон — 1 (мен., Айкел), 8:25 — 1:0. Капризов — 5 (бол., Зуккарелло, Эрикссон Эк), 8:38 — 1:1. Стоун — 1 (Айкел), 13:24 — 2:1. Болди — 5 (Эрикссон Эк, Миддлтон), 43:31 — 2:2. Хауден — 3 (Пирсон, Хэг), 64:05 — 3:2.
Вратари: Хилл — Густавссон (Флери, 40:00).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 32 (16+9+3+4) — 22 (9+7+5+1).
Наши: Барбашев (14.47/0/0), Дорофеев (17.32/5/-1) — Капризов (23.11/5/-2), Тренин (10.14/0/-1).
30 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18441 зритель.
Счет в серии: 3-2.
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы: Кузьменко — 3 (бол., Копитар, Кемпе), 23:33 — 1:0. Кейн — 2 (Клингберг), 26:16 — 1:1. Янмарк — 2 (Арвидссон, Подколзин), 47:12 — 1:2. Нюджент-Хопкинс — 2 (п.в., Макдэвид, Драйзайтль), 59:02 — 1:3.
Вратари: Кемпер (56:45 — 59:02, 59:26) — Пикар.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 22 (4+8+10) — 46 (19+14+13).
Наши: Гавриков (19.11/0/-1), Кузьменко (17.49/2/-1) — Подколзин (7.20/0/+1).
30 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 18145 зрителей.
Счет в серии: 2-3.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|12
|5
|25
|2
|Каролина
|16
|11
|5
|22
|3
|Питтсбург
|17
|9
|8
|21
|4
|Рейнджерс
|18
|9
|9
|20
|5
|Филадельфия
|16
|8
|8
|19
|6
|Айлендерс
|16
|8
|8
|18
|7
|Вашингтон
|16
|8
|8
|17
|8
|Коламбус
|16
|8
|8
|17
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|16
|10
|6
|22
|2
|Бостон
|18
|11
|7
|22
|3
|Оттава
|17
|8
|9
|20
|4
|Тампа-Бэй
|16
|8
|8
|18
|5
|Детройт
|16
|9
|7
|18
|6
|Флорида
|16
|8
|8
|17
|7
|Торонто
|17
|8
|9
|17
|8
|Баффало
|16
|5
|11
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|17
|11
|6
|27
|2
|Даллас
|17
|10
|7
|23
|3
|Виннипег
|16
|10
|6
|20
|4
|Юта
|17
|10
|7
|20
|5
|Чикаго
|17
|8
|9
|20
|6
|Миннесота
|18
|7
|11
|18
|7
|Сент-Луис
|17
|6
|11
|15
|8
|Нэшвилл
|18
|5
|13
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|16
|11
|5
|23
|2
|Лос-Анджелес
|17
|8
|9
|20
|3
|Эдмонтон
|18
|8
|10
|20
|4
|Сиэтл
|16
|7
|9
|19
|5
|Сан-Хосе
|17
|8
|9
|19
|6
|Вегас
|15
|7
|8
|18
|7
|Ванкувер
|18
|8
|10
|17
|8
|Калгари
|18
|4
|14
|10
