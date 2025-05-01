Кубок Стэнли, результаты и видео голов 1 мая: «Вашингтон» переиграл «Монреаль», «Флорида» победила «Тампу» и другие матчи

Матчи первого раунда Кубка Стэнли-2025.
1 мая, четверг
«Вашингтон» — «Монреаль» — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Голы: Овечкин — 4 (бол., Строум), 9:12 — 1:0. Чикран — 2 (Дюбуа, Уилсон), 11:15 — 2:0. Уилсон — 2 (бол., Карлсон, Строум), 36:59 — 3:0. Хейнеман — 1 (Армиа, Капанен), 42:40 — 3:1. Духайм — 3 (п.в., Макмайкл), 59:34 — 4:1.
Вратари: Томпсон — Добеш (56:57 — 59:34).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 28 (11+9+8) — 29 (9+6+14).
Наши: Алексеев (7.07/1/-1), Овечкин (13.51/6/0) — Демидов (18.21/0/-1).
1 мая. Вашингтон. Capital One Arena.
Счет в серии: 4-1
«Тампа» — «Флорида» — 3:6 (2:2, 1:2, 0:2)
Голы: Гонсалвес — 1 (Гленденинг, Хедман), 2:33 — 1:0. Верхэге — 2 (бол., Ткачак, Райнхарт), 5:21 — 1:1. Лунделл — 2 (Маршан, Луостаринен), 10:06 — 1:2. Пол — 2 (Джики), 12:16 — 2:2. Барков — 1 (Форслинг, Луостаринен), 20:52 — 2:3. Гюнцель — 3 (бол., Хедман), 29:57 — 3:3. Беннетт — 3 (Лунделл, Луостаринен), 35:13 — 3:4. Луостаринен — 1 (Маршан, Лунделл), 53:02 — 3:5. Райнхарт — 2 (п.в.), 55:36 — 3:6.
Вратари: Василевский (55:11 — 55:36, 56:24 — 58:34) — Бобровский.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 29 (9+13+7) — 31 (16+8+7).
Наши: Кучеров (23.34/2/-2) — Куликов (21.23/0/-1).
1 мая. Тампа. Amalie Arena.
Счет в серии: 1-4
«Виннипег» — «Сент-Луис» — 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
Голы: Коннор — 4 (Шайфли, Эпплтон), 1:23 — 1:0. Уокер — 1 (Парэйко, Фаулер), 3:42 — 1:1. Нидеррайтер — 1 (Самберг, Пионк), 8:39 — 2:1. Снаггерад — 2 (Томас), 26:06 — 2:2. Демело — 1 (Коннор, Наместников), 31:05 — 3:2. Наместников — 1 (Коннор, Эпплтон), 38:51 — 4:2. Лаури — 2 (п.в., Нидеррайтер, Эпплтон), 56:47 — 5:2. Уокер — 2 (Факса, Торопченко), 59:07 — 5:3.
Вратари: Хеллибак — Биннингтон (55:54 — 56:47, 59:07).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 26 (8+14+4) — 19 (6+3+10).
Наши: Наместников (17.15/4/+3) — Бучневич (17.39/1/0), Торопченко (14.05/2/+2).
1 мая. Виннипег. Canada Life Centre.
Счет в серии: 3-2
