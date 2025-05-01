Хоккей
1 мая, 08:05

Кубок Стэнли, результаты и видео голов 1 мая: «Вашингтон» переиграл «Монреаль», «Флорида» победила «Тампу» и другие матчи

Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи первого раунда Кубка Стэнли-2025.

1 мая, четверг

«Вашингтон» — «Монреаль» — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Голы: Овечкин — 4 (бол., Строум), 9:12 — 1:0. Чикран — 2 (Дюбуа, Уилсон), 11:15 — 2:0. Уилсон — 2 (бол., Карлсон, Строум), 36:59 — 3:0. Хейнеман — 1 (Армиа, Капанен), 42:40 — 3:1. Духайм — 3 (п.в., Макмайкл), 59:34 — 4:1.
Вратари: Томпсон — Добеш (56:57 — 59:34).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 28 (11+9+8) — 29 (9+6+14).
Наши: Алексеев (7.07/1/-1), Овечкин (13.51/6/0) — Демидов (18.21/0/-1).
1 мая. Вашингтон. Capital One Arena.
Счет в серии: 4-1

«Тампа» — «Флорида» — 3:6 (2:2, 1:2, 0:2)
Голы: Гонсалвес — 1 (Гленденинг, Хедман), 2:33 — 1:0. Верхэге — 2 (бол., Ткачак, Райнхарт), 5:21 — 1:1. Лунделл — 2 (Маршан, Луостаринен), 10:06 — 1:2. Пол — 2 (Джики), 12:16 — 2:2. Барков — 1 (Форслинг, Луостаринен), 20:52 — 2:3. Гюнцель — 3 (бол., Хедман), 29:57 — 3:3. Беннетт — 3 (Лунделл, Луостаринен), 35:13 — 3:4. Луостаринен — 1 (Маршан, Лунделл), 53:02 — 3:5. Райнхарт — 2 (п.в.), 55:36 — 3:6.
Вратари: Василевский (55:11 — 55:36, 56:24 — 58:34) — Бобровский.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 29 (9+13+7) — 31 (16+8+7).
Наши: Кучеров (23.34/2/-2) — Куликов (21.23/0/-1).
1 мая. Тампа. Amalie Arena.
Счет в серии: 1-4

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
Голы: Коннор — 4 (Шайфли, Эпплтон), 1:23 — 1:0. Уокер — 1 (Парэйко, Фаулер), 3:42 — 1:1. Нидеррайтер — 1 (Самберг, Пионк), 8:39 — 2:1. Снаггерад — 2 (Томас), 26:06 — 2:2. Демело — 1 (Коннор, Наместников), 31:05 — 3:2. Наместников — 1 (Коннор, Эпплтон), 38:51 — 4:2. Лаури — 2 (п.в., Нидеррайтер, Эпплтон), 56:47 — 5:2. Уокер — 2 (Факса, Торопченко), 59:07 — 5:3.
Вратари: Хеллибак — Биннингтон (55:54 — 56:47, 59:07).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 26 (8+14+4) — 19 (6+3+10).
Наши: Наместников (17.15/4/+3) — Бучневич (17.39/1/0), Торопченко (14.05/2/+2).
1 мая. Виннипег. Canada Life Centre.
Счет в серии: 3-2

Плей-офф НХЛ-2024/25: последние новости, расписание и результаты матчей

  • Nick280881

    Для меня главный герой нынешнего Вашингтона это некто Брендон Духайм, у которого в нынешнем плей-офф уже в 3 раза больше голов, чем за всю предыдущую карьеру. Понятно, что Овечкин, Строум, Уилсон и т.д. свои очки наберут. Но в КС крайне важна игра нижних звеньев, у которых более слабые визави. Ну а с Тампой все закономерно. Если Кучеров набирает больше 100 очков в регулярке, и тем более берет Арт Росс, и он, и команда, гарантировано проваливаются в плей-офф. Так было всегда.

    01.05.2025

  • Сон Морфей

    кастрюлеголовый укроп

    01.05.2025

  • 23 быка

    Вашингтон - Флорида !

    01.05.2025

  • maxcds

    Тебя еще и этому учить?:grin: Хочешь размягчить мясо - добавь в маринад горчицы. А маринованный лучок - мировой закусон и отдельное блюдо. 10 мин и готово.

    01.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Во всех сериях сегодня логичные результаты. В целом Тампа была хуже, Вашики сильнее, Реактивщики тоже сильнее Музакантов, но перестал тащить Инфицированный Хеликобактер и появились трудности. Конечно, ждал , что Молнии навяжут борьбу, но все получилось как-то буднично. Потому песТня. У кошки четыре ноги, Позади нее длинный хвост! Но трогать ее не мОги За ее малый рост, малый рост. А ты не бей, не бей, не бей кота по пузу....(с):penguin::turtle::cat:

    01.05.2025

  • Вован Вованыч

    А второе разве нет ?

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    ПЕГИ сегодня просто сильнее. заслуженная победа.

    01.05.2025

  • Заполярье

    Всех с днём свободы и равенства! Мир! Труд! Май! Россия будет свободной от КХЛ! :sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth:

    01.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Вiнiпег це наша Украиньская дружiна с Галiчiнi!

    01.05.2025

  • Apei

    у товарища др отмечали, все пропустил. тампу жаль

    01.05.2025

  • Apei

    неполных- это меньше 60 минут игрового?

    01.05.2025

  • KlimA

    4-2 Винни упрочили преимущество..

    01.05.2025

  • maxcds

    Натворили все-таки

    01.05.2025

  • За спорт!

    +500. Радость за ВК, досада за Тампу.

    01.05.2025

  • mikha1

    Пока ведут 3-2. Шайфле травмировали.

    01.05.2025

  • KlimA

    Чё как там Винни-пухи с музыкантами? Кто смотрит?

    01.05.2025

  • Ингемар Карлссон

    Фло с победой! 1 и 3 звено хороши сегодня, впрочем, как и вся команда. Ну, а Боб второй год подряд в ПО играет сильней, чем в регулярке. Про Тампу сказать нечего.Недавно здесь Ирина писала про,,плюшевость" Тампы- это наиболее точное определение команды. Не бойцы одним словом.

    01.05.2025

  • Atoms

    Всех с праздником Труда, Весны и Мая!!! Главное здоровья и положительных эмоций от хоккея и не только!

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Тоже в планах.И даже между праздниками отпуск взял.Но погода пока в средней полосе не радует.(

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    Андеррайтер

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    Тампа превращается в то болото (мелкий залив), в честь которого названа...

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Эх, Трампа, Трампа

    01.05.2025

  • mikha1

    А пантер попробуй догони!

    01.05.2025

  • mikha1

    Тампа- до следующего сезона. За 10 матчей Куч так и не смог пробить Боба.

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Всё, пи..да Тампонам

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    ПЕГИ 2-1

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    3-6

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    а вы в курсе, что у Чекая (Монреаль) младший брат играет в фарме?

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    все норм, это постоянное)

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Маршанд сильно сыграл.А Пол с Витей не очень.

    01.05.2025

  • За спорт!

    Двоякое сегодня настроение.

    01.05.2025

  • baruv

    Не смогла Тампа. Флорида-кремень.

    01.05.2025

  • Atoms

    Тампа всё))) 3:5 уже не отыграть.

    01.05.2025

  • KlimA

    такой лоховский гол, даже для регулярки был бы лоховский.. а в плове такое пропускать ваще зашквар..

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Опять с пятака. Защита - отстой

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    3-5, это кабзда

    01.05.2025

  • KlimA

    всё.. пашли, пацаны..3:5

    01.05.2025

  • KlimA

    бобры в паре не катаюца.. .они плотины строят, некогда им..

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Гюнцель лох

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ага, без шансов походу

    01.05.2025

  • mikha1

    А надо бы с бобром)

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Горб там себе не натруди...)

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    аналогично

    01.05.2025

  • mikha1

    Наш бывший забил)

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Хорошо.В этой паре за Блюз.Определенно.

    01.05.2025

  • KlimA

    всю серию в паре катаеца с пантерой..

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Музыка сравняла

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Богатырь.)

    01.05.2025

  • KlimA

    да не.. похоже всё..не прёт..

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    Всем спасибо! Чуть отдохнуть - и дела ждут на любимой даче! День труда :muscle:

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Очевидно.

    01.05.2025

  • mikha1

    С Кучем при необходимости очень плотно играют.

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    ПЕГИ повели 1-0

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    На Тампу

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    хз. без очков. Тринеев в ПВ забил

    01.05.2025

  • KlimA

    Саня с Фетисовым уже в ночной лиге одинаково по возрасту смотрется будут..

    01.05.2025

  • mikha1

    Как там Миро сыграл?

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Херши сегодня тоже выиграли. 3-0

    01.05.2025

  • Neil

    есть такое. Сразу видно кто атец)

    01.05.2025

  • mikha1

    Показывали рукопожатия хабс с Овечкиным. На фоне него пацаны пацанами.. Но боролись хорошо.

    01.05.2025

  • KlimA

    Уася, суперсейв..

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    поддерживаю

    01.05.2025

  • mikha1

    Как и в начале сезоне Ови все голы забивает с передач Строума. Хороший знак.

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    проводили) и красиво попрощались

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Вашиков с победой. Селюков с Каролины надо тоже дрючить

    01.05.2025

  • mikha1

    Савара с пенсией!

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Понять можно.)

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    Четко Кэпс сыграли на результат

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    :laughing::laughing::laughing:

    01.05.2025

  • Neil

    Молодцы! Все! Всё!

    01.05.2025

  • KlimA

    С Каро будет пожестче и поплотнее..

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Нормуль

    01.05.2025

  • mikha1

    Впервые с 2018 прошли 1 раунд!

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    Уолтон с ума сходит))) :zany_face:

    01.05.2025

  • Neil

    ))

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Ну чтож.Отличный результат.С победой и выходом в следущий круг!!!

    01.05.2025

  • mikha1

    Логан лучший!

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Коламбус

    01.05.2025

  • Neil

    Коламбус.

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    С метра - легко!

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    А ведь сколько опасений было перед началом серии)

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Попал

    01.05.2025

  • KlimA

    Лоси, учитесь время убивать у ВК..

    01.05.2025

  • Neil

    Это должен был быть Ови.

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Жаль, что в плов вышел этот мёртвый Монреаль, а не Детройт

    01.05.2025

  • baruv

    Все! С победой!

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Всех с победой!

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    Духи!!! 4-1 везде!!!

    01.05.2025

  • Neil

    Let's go caps!

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Ну давайте ребята.Соберитесь.

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    Чуть-чуть не хватило до ПВ

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Ови сел

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Обратно на скамейку зашел. Видимо вбрасывание без него

    01.05.2025

  • Neil

    а какая разница)

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    чтоб 4-1 в игре и серии)

    01.05.2025

  • mikha1

    Саня выйдет на лед.

    01.05.2025

  • KlimA

    Овечкин уедет домой и в Вашингтоне пойти некуда будет.. баскет там никакущий.. тока к Трампу, чаю попить..

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Саню выпустили

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Томыч норм

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Жуть

    01.05.2025

  • Neil

    Икс! Демидов конечно диспетчер.

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Томпсон!!!

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Так он же румын

    01.05.2025

  • KlimA

    Миссис Хадсон..

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    Держимся

    01.05.2025

  • Neil

    Весело

    01.05.2025

  • Алексей Х

    Где рекордсмен, который ждал победы Монреаля в серии, видел кто?))

    01.05.2025

  • Neil

    Том))

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ну так себе раж

    01.05.2025

  • Neil

    Опа, уже.

    01.05.2025

  • KlimA

    Овечкина на лёд!

    01.05.2025

  • Neil

    Ну они в раже были после забитого.

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    ПВ

    01.05.2025

  • Neil

    Только в этот раз можно и Ови выпускать на пустые.

    01.05.2025

  • mikha1

    И шайбу, и победу!

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Этот больше случайно

    01.05.2025

  • Neil

    да

    01.05.2025

  • Neil

    ну был горячий момент.

    01.05.2025

  • Neil

    Четвёртую требую!

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Не вижу у Монреаля никаких козырей, которые могли бы перевернуть матч.

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Ваши доплетутся до победы - точняк

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    Ну что, скоро ПВ?)

    01.05.2025

  • Neil

    Но в целом всё об этом говорит. Просто не хочу пока...

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Лук может быть отдельным блюдом

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Тем более должны понимать, что это всё.

    01.05.2025

  • Neil

    Мы тоже не новички.

    01.05.2025

  • Neil

    нелепость какая. В этом и есть смысл маринада, что лук волокна мяса размегчает.

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Я просто понимаю хоккей

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Не у меня иначе

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Но Игорь Яклич там....

    01.05.2025

  • Алексей Х

    Мы не там!

    01.05.2025

  • Neil

    не говори гоп...

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Там ещё 30-е

    01.05.2025

  • Neil

    так это вместе маринуется ваще то.

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да всё уже, без шансов для хабов

    01.05.2025

  • Алексей Х

    Красные 1 мая не могут проиграть!

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    К мясу

    01.05.2025

  • Neil

    7 минут и хорош.

    01.05.2025

  • Neil

    в последний момент. А до этого бросать хотел.

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    Строуму отдать?

    01.05.2025

  • VeryOldLazy

    Хабсы не готовы к Ване...

    01.05.2025

  • Neil

    фига се

    01.05.2025

  • Neil

    Непонятно что Ови хотел сделать.

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    Эх, не смогли в 2-на-1

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Надо лук замариновать - пригодится

    01.05.2025

  • Алексей Х

    Пинай наперёд - игра придёт!

    01.05.2025

  • Neil

    да там не опасно

    01.05.2025

  • Neil

    Верхом на звезде... ))

    01.05.2025

  • Neil

    золотые времена)

    01.05.2025

  • mikha1

    2-10 по броскам в 3м периоде. В пользу Монреаля.

    01.05.2025

  • Алексей Х

    Играть попроще. Верхом)//Карбери

    01.05.2025

  • KlimA

    лучше в пятак..

    01.05.2025

  • mikha1

    С 2011 года кэпс лишь раз выигрывали серию только с один поражением - в 2018 в финале с Вегасом.

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    не, к автобусу

    01.05.2025

  • Neil

    Включили игру по счёту.

    01.05.2025

  • KlimA

    чуть менее 100 матчей)

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    Кэпс грамотно отбрасываются. Но совсем садиться назад нельзя

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Вашики прижались - как к бабе

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Не скоро ещё

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Не нравится как Вашингтон играет.

    01.05.2025

  • KlimA

    и у нас коро не будет..

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да, нет у них в воротах Игоряна...

    01.05.2025

  • KlimA

    Привычка... голосом Хмыря)

    01.05.2025

  • Neil

    Пожёстче на пятаке!

    01.05.2025

  • KlimA

    от вратарей ВК дофига будет зависеть.. а они то божат , то как простые смертные играют..

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    И отрезки

    01.05.2025

  • Neil

    Давайте тока без 3-2.

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Вот против Флориды у вашиков шансов очень мало...

    01.05.2025

  • KlimA

    Игра стала разбиваться на эпизоды)

    01.05.2025

  • Neil

    ну да, и ураганы идут на пантер.

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    важен вектор)

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да не, 4:2 в серии

    01.05.2025

  • Neil

    Мне кажется там вообще нереально.

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    С Каролиной чуток посложнее будет.

    01.05.2025

  • Neil

    А Ваня не готов к ПО.

    01.05.2025

  • Neil

    Да не, они прибавили сильно

    01.05.2025

  • mikha1

    мдас.. между 2-0 и 3-1 оказывается есть разница.

    01.05.2025

  • Neil

    Молодец, не стоит столбом, вперёд играет

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Вашики подсели

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    надо на дальние уходить

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    ЛТ держит последний рубеж

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Так читалось

    01.05.2025

  • Neil

    Сейчас Икс покажет себя.

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    Да, сразу прибавили Хэбс. Кэпс немного вжались

    01.05.2025

  • Neil

    Это чего такое началось..

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Я уже на кухне

    01.05.2025

  • VeryOldLazy

    А со мной и кот и пёс) А жена гонит нас в имение(

    01.05.2025

  • Neil

    да дурачок

    01.05.2025

  • mikha1

    Должен еще ПЛД забить.

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    на Хайнемана записали. подправил

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    продолжаем сушить и лезть самим

    01.05.2025

  • mikha1

    Пока все идет к этому.

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Вот те на

    01.05.2025

  • baruv

    Зря они это...

    01.05.2025

  • Neil

    Я на кухню.

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    Не вытекало из рисунка игры. Едем дальше

    01.05.2025

  • Алексей Х

    1-3. Опять нервный период будет.

    01.05.2025

  • mikha1

    Ну вот, испортили сухарь Томпсону. Щас канадцы полезут.

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Тьфу

    01.05.2025

  • Neil

    Тьфу ты

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Трактор

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    Блин. Армия

    01.05.2025

  • Neil

    Вообще чемпион должен быть с востока.

    01.05.2025

  • Neil

    есть такое. Но что то мне ещё Каролина намекает.

    01.05.2025

  • Алексей Х

    Тампа слила серию в прошлом матче. Тут они похожи с ЛАК. То есть лошары)

    01.05.2025

  • KlimA

    Шмидт зачем то лицом об клюшку ссоперника решил ударится..

    01.05.2025

  • Neil

    Карбз жуя и глядя на спину с номером 8 думает, бубль, бубль...

    01.05.2025

  • mikha1

    Смотришь на Флориду и на матчи всех остальных команд.. Ну это второй подряд КС, не меньше. Если им физических сил хватит.

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    согласен

    01.05.2025

  • Neil

    Ну лан, решаем!

    01.05.2025

  • mikha1

    Тот же Беннет отсидевший и забил.

    01.05.2025

  • KlimA

    Беня злой со скамейки вылетел..

    01.05.2025

  • Neil

    А то ещё и дискриминацию армии припаяют.

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    3-4 пц

    01.05.2025

  • Neil

    Ну это их конёк

    01.05.2025

  • KlimA

    лошары молнии..3:4

    01.05.2025

  • Алексей Х

    Куч куда сбежал?

    01.05.2025

  • mikha1

    При встрече с Беннетом Витя сразу теряет клюшку и Сэма сразу за это удаляют)

    01.05.2025

  • Neil

    не, ему даже пиво не нравится.

    01.05.2025

  • Алексей Х

    2 гола в большинстве, а все недовольные))

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Беня не любит Витю

    01.05.2025

  • KlimA

    удаление у Фло..опять на Хэдмане))

    01.05.2025

  • Neil

    уже пил, под пельмени. Сейчас ваще не хочется.

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    ПП у Тампы

    01.05.2025

  • KlimA

    здецтва надо приучать было)

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Сегодня только водка

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    валерьянки!

    01.05.2025

  • Neil

    если бы

    01.05.2025

  • Neil

    Я его давно вычеслил)))

    01.05.2025

  • KlimA

    он коньяк просит..эх ты..у меня такие же..

    01.05.2025

  • Neil

    А мой оглоед всё насытиться не может. Я на кухню за коньяком, он за мной поесть дай.

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    нанытель)

    01.05.2025

  • maxcds

    Крыс ловить прежде всего

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    От места дислокации.Мне как то в 4 не заходит совсем.)

    01.05.2025

  • mikha1

    Всех, кстати, с праздником! Мир, труд, май! Хоть первое слово у нас сейчас и игнорируют.

    01.05.2025

  • Neil

    только не мышей)

    01.05.2025

  • KlimA

    ну второй то матч хотя бы надо выигграть, а вот серию Фло точно заберёт..

    01.05.2025

  • maxcds

    Слово за Васей. Сейчас надо ловить все что можно и нельзя.

    01.05.2025

  • Neil

    да нет конечно. Хотя бы сегодня.

    01.05.2025

  • baruv

    Наконец то в большинстве забили

    01.05.2025

  • mikha1

    Но в камбэк по серии всё равно не верю.

    01.05.2025

  • Neil

    столичные поспорили бы.

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Контракт с Флоридой у него плохой.Везин он там не брал.И не номинировался(вроде).Я думаю от команды зависит.От действий в обороне.Но победой в КС клеймо некубковости снял.Это точно.

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Три - Тли

    01.05.2025

  • Neil

    Сравняли таки, и это прекрасно.

    01.05.2025

  • maxcds

    :joy: ну лаааадно, смотрим дальше

    01.05.2025

  • KlimA

    Надо ещё ныть.. только в большинстве они Фло могут обыграть)

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    в ПП кажный может

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Трампа вперёд

    01.05.2025

  • mikha1

    И всё таки Тампа забила в большинстве!

    01.05.2025

  • maxcds

    Наныл. 3-3.

    01.05.2025

  • Neil

    чего думаешь?

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    ДА 3-3

    01.05.2025

  • KlimA

    гооооооооооооооооллл!! Тампа

    01.05.2025

  • Neil

    Строум порой даже Бэкса напоминает. Какую же он конфетку на Карлсона выдал.

    01.05.2025

  • maxcds

    РР у Тампы. Сегродня нижние тройки лучше. Купер, дай им первыми выйти!

    01.05.2025

  • KlimA

    не в курсе, вроде работают судя по инету..

    01.05.2025

  • mikha1

    Кэпс надо поменьше шайбу терять и попытаться исправить ситуацию на точке. Больше для Монреаля позитива нет.

    01.05.2025

  • Neil

    Давно уже. При стимуле он расцветает.

    01.05.2025

  • maxcds

    Сейчас самовозка же. Форслинг все делает.

    01.05.2025

  • Neil

    ну да, шоколадка и коньяк, вполне.

    01.05.2025

  • maxcds

    Да, там все пацаны нормальные. Не закрыли школу еще? Слухи ходили

    01.05.2025

  • mikha1

    Вот тоже думаю. Пора позавтракать)

    01.05.2025

  • KlimA

    там только с фамилией Джордан берут..

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    не перекусить ли?..

    01.05.2025

  • mikha1

    Они тогда всех сливали.

    01.05.2025

  • mikha1

    Ни у кого нет ощущения, что Боб в плей-офф играет лучше, чем по регулярке? А ведь несколько лет назад говорили обратное.

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Верим

    01.05.2025

  • KlimA

    Кузня рулит)

    01.05.2025

  • Neil

    Очень убедительно.

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Пипец, лошшары...

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    Чикаго его слил

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Всем отдыхать

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    А ведь от него кто-то там отказался в своё время. Не помню, кто уже... Вроде как Вашингтон его подписал как свободного...

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    В большинстве ,в третей игре.Увидим еще.Всему свое время:)

    01.05.2025

  • Neil

    Как же в пас играем...

    01.05.2025

  • mikha1

    Теперь еще 4 матча ждать. Но Монреаль весь руки опустил.

    01.05.2025

  • maxcds

    В прошлом п/о Бобр сделал спасение на Дамбе. Считаю одним из ключевых моментов Фло того всего п/о. Вот и сегодня во втором периоде он играет на внеземном уровне. Гад.

    01.05.2025

  • KlimA

    обратно в СКА сбежал

    01.05.2025

  • mikha1

    Не, затон у нас. А там стена!

    01.05.2025

  • Neil

    Ну и доказывает, что он готов к ПО. Не плюшевый.

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Демидова не вижу

    01.05.2025

  • mikha1

    Должен!! Всё-таки первый центр!)

    01.05.2025

  • Neil

    Там затон похоже.

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    У Строума уже 9 очей в 5 неполных матчах

    01.05.2025

  • KlimA

    Решил Коня забрать таки в этом розыгрыше..

    01.05.2025

  • mikha1

    Ну наконец Том забил вратарю!! И у Карлсона первое очко.

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    плотина сработала?

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Впервые с 18-го.

    01.05.2025

  • maxcds

    Что творит Бобр? Два моментища в одной атаке, но...

    01.05.2025

  • Алексей Х

    Тампа в отпуск((

    01.05.2025

  • Neil

    Карлсон лошара. Опять на дальней тупят.

    01.05.2025

  • KlimA

    Вовремя я поснулся)

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    Уолтон с ума сходит. В стиле «я сейчас закончу вообще все» от Черданчика))

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    ВИЛСООООН! (Голосом Тома Хэнкса)

    01.05.2025

  • Алексей Х

    Послушные Кэпс. Контрольный зашёл.

    01.05.2025

  • baruv

    Ну очень нужный гол!

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Я же просил.) Том!!

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Гол

    01.05.2025

  • Neil

    Ну наконец

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    ГОЛ!

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    Вынимайте, ушлепки!

    01.05.2025

  • Neil

    я спокоен, кажись проход в кармане.

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    НАААААААА

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    Хахахаха!!!!

    01.05.2025

  • mikha1

    бубль гум.

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Надо закрепить.А то тревожно.)

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ови, давай из офиса, давно не было

    01.05.2025

  • mikha1

    Если забьют, канадиенс совсем сдуются, кмк.

    01.05.2025

  • Neil

    Бубль, бубль..!

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    Еще РР. Вроде бы. В прошлый раз непонятно было

    01.05.2025

  • maxcds

    Бобр спасает. Шансище у Чиреля

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Да опять пятак просрали!!!!

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Справляются без Экблада.Пока так получается.)

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Кто потом это вспомнит...

    01.05.2025

  • Neil

    Последняя игра показала ху из ху.

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    После 1-8 по броскам у Кэпс 18-6

    01.05.2025

  • mikha1

    Вот они и тормознуть Торонто в следующем раунде.

    01.05.2025

  • baruv

    Бросок с синей. Не видел Вася

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    и перебегивают и переигрывают. на Васе держатся.

    01.05.2025

  • Neil

    Ну вот, теперь можно и в Кисловодск закатиться!

    01.05.2025

  • maxcds

    Фло сразу 3-2. Нереальные

    01.05.2025

  • mikha1

    Похоже Тампа всё?

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Флористы попёрли

    01.05.2025

  • mikha1

    В 3х Монреаль пока лучше.

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Фло 3-2

    01.05.2025

  • KlimA

    Я в сберкассу уже сходил..25 тыс снял)

    01.05.2025

  • Neil

    Стерильный второй. Жду третьего, любимый.

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    пока норм. но все шансы у Кэпс съедает Добеш

    01.05.2025

  • KlimA

    Дзюбу жалко, икает Тёмка круглопупчоно..

    01.05.2025

  • mikha1

    Не рано? Здесь на ветке бодрее, чем у них на площадке.

    01.05.2025

  • KlimA

    Атэц?

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Молодёжь много суетиться

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    А, ну да

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Хрен ли тогда скобочки ставишь?:thinking:

    01.05.2025

  • Neil

    Он!

    01.05.2025

  • KlimA

    я старенький прст уже)

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    сушат Кэпс игру

    01.05.2025

  • Neil

    Промокашка, давай собирайся)

    01.05.2025

  • mikha1

    По мысли Монреаль неплохо играет, но исполнение у них сегодня что-то хромает. К счастью для кэпс.

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    более духовитый, боец, имхо

    01.05.2025

  • KlimA

    Серый, не смешно..))

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Слабак

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Я уже всё приготовил - сделаю селёдку под шубой

    01.05.2025

  • KlimA

    Я сам три часа поспал)

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Дзюба

    01.05.2025

  • KlimA

    Кто у ВК забил?

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    почти нет

    01.05.2025

  • mikha1

    Не знаю. После пива в какой-то момент НЕ бежать нневозможно))

    01.05.2025

  • KlimA

    ДОброе утро всем! А вы чё не ложились? )

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Надо выходить - и точка

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да и не пропустят

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    и после тоже

    01.05.2025

  • Neil

    Манджи забил бы)

    01.05.2025

  • baruv

    Нельзя пропускать до перерыва

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    ММ опасно.

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Монреаль - хаффно

    01.05.2025

  • mikha1

    Кэпс, чего уснули? Выпускай Протаса!! Младшего!

    01.05.2025

  • Neil

    Вот чем Лео лучше Итана??

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Опасно

    01.05.2025

  • mikha1

    Кажется, что играют в конце регулярки.

    01.05.2025

  • Алексей Х

    Да Винчи пока сырой..)

    01.05.2025

  • Neil

    Леонард, ну забей или что блин?! Только задираться и может.

    01.05.2025

  • Алексей Х

    Навешивай на Протасова!

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Какой шанс у Леонарда!

    01.05.2025

  • maxcds

    Еще и под пивком. Я после пива просто встаю, бежать невозможно

    01.05.2025

  • Алексей Х

    Вот-вот.

    01.05.2025

  • Neil

    А то как бы как в первой не вышло.

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Безопасный сэкс?

    01.05.2025

  • baruv

    Да. Пока по юношески играет. Не по мужски.

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Да.Каро уже отдыхает.

    01.05.2025

  • Neil

    Ожидаемо, что давят. Но у молний есть свои козыри.

    01.05.2025

  • mikha1

    Нужно заканчивать серию и передохнуть. 39 как никак.

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Могут и без большинства .Пока рано.Дайте уже Монреаль обыграть:)

    01.05.2025

  • Алексей Х

    2-0 это опасный счёт. Нужен контрольный)

    01.05.2025

  • maxcds

    Годится

    01.05.2025

  • baruv

    2-2 после первого, но Флорида давит.

    01.05.2025

  • Neil

    Меняю Леонарда на Демидова.

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Томпсон - сухарь

    01.05.2025

  • maxcds

    Саня - короткими сменками. Рывочек и уже задыхается((

    01.05.2025

  • mikha1

    С таким большинством Каро размажет.

    01.05.2025

  • maxcds

    Томпсон спасает в РР после командного привоза Овечкина, Строума и Чикранчика

    01.05.2025

  • mikha1

    Кто, блин, в большинстве?!

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Ови привёз

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Кто в большинстве ? Совсем запутался:)

    01.05.2025

  • Алексей Х

    Никитос в отпуске уже, похоже.. ((

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Бросил

    01.05.2025

  • Neil

    Х!

    01.05.2025

  • Neil

    Эх, бубль бы.

    01.05.2025

  • mikha1

    Можно еще раз забить.

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Большинство

    01.05.2025

  • Neil

    Клюшку отняли!

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Вашингтон пока идеален в обороне

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    РР

    01.05.2025

  • Neil

    Дюбуа даже атаку не может поддержать.

    01.05.2025

  • mikha1

    Кэпс неплохи в обрроне, но Монреаль во втором активен.

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    https://www.youtube.com/watch?v=D4lFyxs-SBo

    01.05.2025

  • maxcds

    Вчера сенсята сами. На классе.

    01.05.2025

  • Neil

    Пасики и приём наших мне сегодня нравятся.

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Вашики неплохо

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Тройка Дауда в атаке:)

    01.05.2025

  • mikha1

    Кажется судьи простили Тома.

    01.05.2025

  • Neil

    Ну если вчера сенаторам всё не растратил...

    01.05.2025

  • baruv

    Мощно давит Флорида в большинстве. Вася спасает в поперечном шпагате

    01.05.2025

  • Neil

    Не удалили бы.

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    Не смог Судзуки забить Добешу… Лошпет, такой шанс…

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Я не про серию.Смысл в том ,что PLD играет против сильнейшей тройки соперника.Он и на Чикрана пасовал.Пока они(Уилсон ,ММ и франкофон) справляются.

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    в ПП каждый наныть может :laughing:

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    2-2

    01.05.2025

  • maxcds

    Щас наною чонить Тампе

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Какой там счёт?

    01.05.2025

  • maxcds

    Трындец Фло лютая. Шибко промахнулся я на их счет((

    01.05.2025

  • Алексей Х

    Тампа решила вылететь смачно)

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Решил ролик озвучить своим голосом - сегодня сделаю В этом году 45 лет со дня проведения ОИ-1980

    01.05.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Сука, ну как могли трое!! передачу Крысы через весь пятак пропустить. А виноват опять Вася....

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Вася как белка в колесе крутится

    01.05.2025

  • Neil

    Дай бог. А то это никуда не годится, с его то статой в регулярке и контрактом.

    01.05.2025

  • Neil

    ну иногда. Всё равно лучший.

    01.05.2025

  • baruv

    Бобер не идеален

    01.05.2025

  • Neil

    Фига Лёша по английски шпарит.

    01.05.2025

  • mikha1

    Покажет себя в следующей серии.

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Мирра, Труд, Май!

    01.05.2025

  • mikha1

    Это так

    01.05.2025

  • Neil

    Купер совершил сделку.

    01.05.2025

  • Neil

    отрадно

    01.05.2025

  • Neil

    Такая же фигня. Спит похоже.

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Так и есть, надо бы еще одну для обгону

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Трампа ожила?

    01.05.2025

  • Neil

    апасна

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    2-2 Тампа

    01.05.2025

  • Neil

    А мне Пьер с Люком вообще в этой серии не нравятся.

    01.05.2025

  • baruv

    Бедный Вася( Опять с пятака.

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Red Hot Chili Peppers - Havana Affair

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    А со мной кот лежит! На хоккей ему пох - лишь бы гладили.

    01.05.2025

  • Neil

    Согласен, только красное полусухое.

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    Сказали, что Ови сравнялся с Лемье на 12 месте по голам в ПО

    01.05.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Взяли дочке собаку)) Со мной хоккей смотрит)) жаль коньяк ей рановато, нельзя с 2-х месяцев к вкусному приобщать....

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Период за столичными.PLD лучше Сузуки.Меньшинство норм.

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Фло вперед вышла.

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Всех с праздником! Мир! Труд! Май!

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Всем привет. Смотрю с начала. До компа добрался только :-). Хороший первый период. Играют с азартом - это хорошо, такое мы любим.

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    начали Хэбс активно. но одно вбрасывание все изменило) дальше уже понеслось)

    01.05.2025

  • Neil

    даже лучше.

    01.05.2025

  • Neil

    трудно сказать о ком ты, но есть маза, что ваши всегда в красных труселях.

    01.05.2025

  • Алексей Х

    Всем привет. Все по плану, смотрю.)

    01.05.2025

  • baruv

    Хороший первый период у столичных. Главное не пропускать и не будить зверя

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    https://www.youtube.com/watch?v=rUvpaW0fMhE&list=RDEMBhqox6s2uIv9hyu92s_-Jg&index=9

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Наши в каких трусах?

    01.05.2025

  • Neil

    Первый превосходит все ожидания!

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Монреаль мёртв, а мы ещё нет

    01.05.2025

  • mikha1

    Только подключился. Кажется Монреаль цы даже не верят в положительный исход. Играют без огонька. А кэпс пока молодцы.

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Верхаг опять передал привет бывшим

    01.05.2025

  • Грег Хаус

    Всем привет? СВО, Труд, Май

    01.05.2025

  • Neil

    Ну ММ медленно действовал.

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    Эхх, опять Добеш

    01.05.2025

  • baruv

    1-1. Опять проиграли пятак

    01.05.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Верхаге(((( 1:1

    01.05.2025

  • Neil

    Отражение отсутствия хохлонедоносков с громким хрюканьем.

    01.05.2025

  • maxcds

    :grin:

    01.05.2025

  • maxcds

    Португал. Первым же броском командным в створ

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Резвенько так побежал.

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Читалось.

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Кто?

    01.05.2025

  • Neil

    Ови не плох.

    01.05.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Судьи канадские???))) Удаления дешёвые дают.

    01.05.2025

  • maxcds

    Тампа 1-0

    01.05.2025

  • maxcds

    Штанга после броска Хайнемана?

    01.05.2025

  • Neil

    годится

    01.05.2025

  • Neil

    Х всё контролил)

    01.05.2025

  • baruv

    Тампа 1-0

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    Штанга за Кэпс

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    По малейшему поводу свистят.

    01.05.2025

  • Neil

    Хм, такие плюшевые удаления..

    01.05.2025

  • maxcds

    Дюха спуску не дает. Давайте поправляйте стату РК. 2 с конца, куда это годится

    01.05.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Рано Том заулыбался....

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    Духи… :rolling_eyes:

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Думаю, не сегодня

    01.05.2025

  • maxcds

    Добеж - артист. Будет топом.

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Ну надо Тому забивать было.

    01.05.2025

  • Neil

    Ой ёй. Уилли не везёт категорично.

    01.05.2025

  • maxcds

    Ладно, не будем.

    01.05.2025

  • Neil

    нехочется сегодня.

    01.05.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Главное коньяк правильно посчитал))))))

    01.05.2025

  • maxcds

    Тампу отправляем на отдых или чо?

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Бросков больше.Не все до ворот дошли.

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    :grin:

    01.05.2025

  • Neil

    отредактировал)

    01.05.2025

  • maxcds

    Помнишь предсезонный разговор? Чикранище скоро станет. :rage:

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Прохожане...)

    01.05.2025

  • Neil

    Вот сейчас столичные и канадцы похожи на самих себя)

    01.05.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Расчехлились)) 3 броска - 2 гола))) 2 рюмки коньяка,)))

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    читают СЭ

    01.05.2025

  • Neil

    Наконец то кто-то замкнул на дальней))

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Опять случайно

    01.05.2025

  • Neil

    и всё идёт по плануууу..)

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Чикранчик !!!

    01.05.2025

  • Neil

    Работаем братья!

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Второй

    01.05.2025

  • maxcds

    2-0. Да пошло все..

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    Жизнь несправедлива))

    01.05.2025

  • Neil

    а не рано? До антракта и буфета ещё жить и жить))

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    Хахаха!!!

    01.05.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Пойду жмакну коньяку с утреца, сегодня с ребенком в театр идти)))))

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Бэттмена гол

    01.05.2025

  • Neil

    типичный)

    01.05.2025

  • Neil

    Строуму респект.

    01.05.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Всех с праздником!!!)))))

    01.05.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Просто Ови!!!!!

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Случайно от пенсионера

    01.05.2025

  • Neil

    Ай красавчик!!

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ови!

    01.05.2025

  • Neil

    Вот Онааааа!!

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Кэп!!!

    01.05.2025

  • maxcds

    Блд. 1-0 кепс. Сделайте с ним что-нибудь! Почему не можете закрыть старика?:face_with_symbols_over_mouth::rage:

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    Хаха!

    01.05.2025

  • maxcds

    Дюха продолжает кошмарить монтреалцев) С Минни известно - полезный игрок.

    01.05.2025

  • Neil

    Вот это понял.

    01.05.2025

  • maxcds

    Шикарный Демидов вывел Гоалфилда на 1-0. Чудо то, что счет не изменился.

    01.05.2025

  • Neil

    А Спивак лучше Кларк.

    01.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Чтобы понять - надо 800 матчей НХЛ отсмотреть

    01.05.2025

  • Neil

    Не понял удаления.

    01.05.2025

  • Neil

    Чёт так легко дают бросать..

    01.05.2025

  • Neil

    Витара.

    01.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Скажешь еще, что Наталья Кларк круче Эмили Каплан?

    01.05.2025

  • Neil

    всю серию.

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Судзуки неплохой мотоцикл

    01.05.2025

  • Neil

    Кстати сегодня мог и Линду поиграть.

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Трактор - Динамо круче конечно начинали

    01.05.2025

  • Neil

    Ван Рим слабоват всё таки.

    01.05.2025

  • maxcds

    Протасов вышел и первым применил силовой прием среди партнеров.

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Фпирёёёёд!!!

    01.05.2025

  • Neil

    Чай с лимоном, конфеты и коньяк если чё на столе, к отличной ночке готов!))

    01.05.2025

  • Neil

    Ладно, погнали!!

    01.05.2025

  • Neil

    СуперПро!

    01.05.2025

  • maxcds

    Удивительная серия, удивительный счет... Что вы за звери такие, кепс, а? Вчистую проигрываете РР и РК и при этом ведете 3-1.

    01.05.2025

  • maxcds

    Холлу, кстати, выписали по 3,167 млн.$ на 3 года. Интересно и опасно. Хоть и кажется небольшой суммой.

    01.05.2025

  • maxcds

    Серия мне нравится, да и прогноз стоит на кепс со счетом 4-3, поэтому хабам пора бы выиграть и в гостях.

    01.05.2025

  • maxcds

    Первомайского здравствования всем!

    01.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Мяяяяяяяяяууууууууууууууууу

    01.05.2025

  • Neil

    хера се бот сколько лайков намутил))

    01.05.2025

  • Neil

    Шансы на что?))

    01.05.2025

  • Neil

    Ну нормально.

    01.05.2025

  • Neil

    Не говори гоп...

    30.04.2025

  • Atoms

    Ну там Куча окучивали грязно и без последствий весь матч.

    30.04.2025

  • Крым наш!

    Тампа все...

    30.04.2025

  • Neil

    И вновь продолжается бой, И сердцу тревожно в груди. И Овиииии - такой молодой, И юный Макмайкл впереди! Я с вами братва!

    30.04.2025

  • Andrew_BD

    если он сыграет, то вместо Рэдди. тот тренировался с запасными

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    У Кэпс шансы есть.Даже и без Протаса(который скорее всего сыграет).Хабс точно без Монтенбо,Лайне и Каррье(тот самый ,которого Том пришиб) под вопросом.Что до Тампы то Экбладу выписали таки 2 игры.Правда и без Хэгела тоже..Тампа прижата к стенке.Должны бой дать.Собственно та же логика работает и в отношении Монреаля. Мызыканты хорошо выступили в последней игре.На кураже могут развить. Посмотрим как оно будет:)

    30.04.2025

  • Andrew_BD

    Карбз: насчет участия Про решат перед игрой. Где-то я это слышал… :thinking::smirk:

    30.04.2025

  • Andrew_BD

    Сегодня в строю. По крайней мере бОльшую часть матча смогу посмотреть!

    30.04.2025

  • inspire

    ну что, кепсы и кошаки сегодня заканчивают? ))) а музыканты выходят вперед в серии? )))

    30.04.2025

  • quarktrue

    В последней игре Тампа упустила свои шансы. Кучеров играл 25 минут, из них 5 минут в большинстве. Не забил и не разогнал голевую атаку ни разу. Как то все печально.

    30.04.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 17 12 5 25
    2 Каролина 16 11 5 22
    3 Питтсбург 17 9 8 21
    4 Айлендерс 17 9 8 20
    5 Рейнджерс 18 9 9 20
    6 Филадельфия 16 8 8 19
    7 Коламбус 17 9 8 19
    8 Вашингтон 17 8 9 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 17 10 7 22
    2 Оттава 18 9 9 22
    3 Бостон 19 11 8 22
    4 Детройт 17 10 7 20
    5 Флорида 17 9 8 19
    6 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    7 Торонто 18 8 10 18
    8 Баффало 17 5 12 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 18 12 6 29
    2 Даллас 18 11 7 25
    3 Виннипег 17 10 7 20
    4 Юта 17 10 7 20
    5 Чикаго 17 8 9 20
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 17 6 11 15
    8 Нэшвилл 18 5 13 14
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 17 11 6 23
    2 Лос-Анджелес 18 9 9 22
    3 Сиэтл 17 8 9 21
    4 Эдмонтон 19 8 11 20
    5 Вегас 16 7 9 19
    6 Сан-Хосе 18 8 10 19
    7 Ванкувер 18 8 10 17
    8 Калгари 19 5 14 12
    Результаты / календарь
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    14.11 03:00 Флорида – Вашингтон 6 : 3
    14.11 03:00 Оттава – Бостон 5 : 3
    14.11 03:00 Торонто – Лос-Анджелес 3 : 4 ОТ
    14.11 03:00 Монреаль – Даллас 0 : 7
    14.11 03:00 Детройт – Анахайм 6 : 3
    14.11 03:30 Коламбус – Эдмонтон 5 : 4
    14.11 05:00 Калгари – Сан-Хосе 2 : 0
    14.11 05:00 Колорадо – Баффало 6 : 3
    14.11 06:00 Сиэтл – Виннипег 5 : 3
    14.11 06:00 Вегас – Айлендерс 3 : 4 ОТ
    14.11 22:00 Нэшвилл – Питтсбург - : -
    Все результаты / календарь

