Кубок Стэнли могут снова не привезти в Россию

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос о том, смогут ли российские хоккеисты привезти Кубок Стэнли в Россию в случае победы.

По итогам сезона-2021/22 обладателем трофея в составе «Колорадо» стал форвард Валерий Ничушкин, однако лига не разрешила ему привезти Кубок Стэнли в Россию.

«Возможно, такое решение сохранится», — приводит слова Дэйли ТАСС.

Обладатели Кубка Стэнли по окончании сезона могут привезти трофей на несколько дней к себе домой. В последний раз трофей привозили в Россию в сентябре 2021 года, когда победителями стали игроки «Тампы» Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Александр Волков.