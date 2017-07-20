Кубок Стэнли будет выставлен в московском Музее хоккея 27 июля

"Парк легенд" на своем официальном сайте сообщил, что Кубок Стэнли будет выставлен для болельщиков в московском Музее хоккея. В мероприятии примут участие форвард Евгений Малкин и тренер Сергей Гончар, завоевавшие трофей в составе "Питтсбурга".
Автограф– и фотосессия пройдет с 12.00 до 14.00 по московскому времени. Вход будет осуществляться по бесплатным билетам в количестве 500 штук.
Любители хоккея смогут получить билеты в кассах "Парка легенд" с 12.00 24 июля.
fifa_guru
с другой стороны, думаю орги не причем. просто если будет автограф-сессия для всех желающих, то малкину там надо будет ночевать. примерно высчитали за 2 часа сколько народу "влезет" и соориентировались по количеству билетов.
18:41 20 июля
bezik
и еще вопрос. На сайте написано, что с 12 до 14 время автограф сессии. А к 6, например, можно туда сходить?
17:57 20 июля
bezik
и все в рабочие дни. Да как мне получить этот билет-то. 2 раза с работы не отпустят, 1 уж кое-как бы допросился
17:55 20 июля
Werewolf
Hamann-116rus По человечески всё организовать нельзя? На всю Москву и Подмосковье не говоря о других регионах всего жалких 500 билетиков...С утра очередь занимать. Или просто всем плевать и никому КС с Малкиным не интересен?)______Очередь занимать бесполезно - среди своих разойдутся. Действительно смешно - 500 билетов. Совсем офигели что ли?
16:36 20 июля
Hamann-116rus
По человечески всё организовать нельзя? На всю Москву и Подмосковье не говоря о других регионах всего жалких 500 билетиков...С утра очередь занимать. Или просто всем плевать и никому КС с Малкиным не интересен?)
16:04 20 июля