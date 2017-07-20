15:30 20 июля | Хоккей — НХЛ

Кубок Стэнли будет выставлен в московском Музее хоккея 27 июля

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"Парк легенд" на своем официальном сайте сообщил, что Кубок Стэнли будет выставлен для болельщиков в московском Музее хоккея. В мероприятии примут участие форвард Евгений Малкин и тренер Сергей Гончар, завоевавшие трофей в составе "Питтсбурга".

Автограф– и фотосессия пройдет с 12.00 до 14.00 по московскому времени. Вход будет осуществляться по бесплатным билетам в количестве 500 штук.

Любители хоккея смогут получить билеты в кассах "Парка легенд" с 12.00 24 июля.

Дополнительная информация

http://parklegends.ru/news/1145/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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fifa_guru

с другой стороны, думаю орги не причем. просто если будет автограф-сессия для всех желающих, то малкину там надо будет ночевать. примерно высчитали за 2 часа сколько народу "влезет" и соориентировались по количеству билетов.

18:41 20 июля

bezik

и еще вопрос. На сайте написано, что с 12 до 14 время автограф сессии. А к 6, например, можно туда сходить?

17:57 20 июля

bezik

и все в рабочие дни. Да как мне получить этот билет-то. 2 раза с работы не отпустят, 1 уж кое-как бы допросился

17:55 20 июля

Werewolf

Hamann-116rus По человечески всё организовать нельзя? На всю Москву и Подмосковье не говоря о других регионах всего жалких 500 билетиков...С утра очередь занимать. Или просто всем плевать и никому КС с Малкиным не интересен?)______Очередь занимать бесполезно - среди своих разойдутся. Действительно смешно - 500 билетов. Совсем офигели что ли?

16:36 20 июля

Hamann-116rus

По человечески всё организовать нельзя? На всю Москву и Подмосковье не говоря о других регионах всего жалких 500 билетиков...С утра очередь занимать. Или просто всем плевать и никому КС с Малкиным не интересен?)

16:04 20 июля