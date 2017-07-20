Кубок Стэнли будет выставлен в московском Музее хоккея 27 июля

"Парк легенд" на своем официальном сайте сообщил, что Кубок Стэнли будет выставлен для болельщиков в московском Музее хоккея. В мероприятии примут участие форвард Евгений Малкин и тренер Сергей Гончар, завоевавшие трофей в составе "Питтсбурга".

Автограф– и фотосессия пройдет с 12.00 до 14.00 по московскому времени. Вход будет осуществляться по бесплатным билетам в количестве 500 штук.

Любители хоккея смогут получить билеты в кассах "Парка легенд" с 12.00 24 июля.