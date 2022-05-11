В ночь с 11 на 12 мая «Рейнджерс» и «Питтсбург» проведут пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли-2022. Встреча стартует в 02.00 по московскому времени.

Отметим, что НХЛ остановила действия прав на трансляции в России. Следить за матчем «Рейнджерс» — «Питтсбург» можно будет в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» по этой ссылке.

Счет в серии — 3-1 в пользу «Питтсбурга». Серия длится до четырех побед одной из команд.

Расписание и результаты всех матчей первого раунда Кубка Стэнли-2022 можно посмотреть по этой ссылке.