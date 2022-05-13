14 мая «Питтсбург» и «Рейнджерс» сыграют в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли

В ночь с 13 на 14 мая «Питтсбург» и «Рейнджерс» проведут шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли-2022. Начало встречи — в 02.00 по московскому времени.

НХЛ остановила действие прав на трансляции в России. Следить за матчем «Питтсбург» — «Рейнджерс» можно будет в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» по этой ссылке.

Счет в серии до четырех побед — 3-2 в пользу «Пингвинз».

Расписание и результаты всех матчей первого раунда Кубка Стэнли-2022 можно посмотреть по этой ссылке