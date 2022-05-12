12 мая «Флорида» и «Вашингтон» сыграют в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли

В ночь с 11 на 12 мая «Флорида» и «Вашингтон» проведут пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли-2022. Встреча начнется в 02.30 по московскому времени.

НХЛ остановила действия прав на трансляции в России. Следить за матчем «Флорида» — «Вашингтон» можно будет в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» по этой ссылке.

Счет в серии — 2-2. Серия длится до четырех побед одной из команд.

Расписание и результаты всех матчей первого раунда Кубка Стэнли-2022 можно посмотреть по этой ссылке.