«Флорида» и «Вашингтон» сыграют в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли 4 мая

В ночь на 4 мая «Флорида» и «Вашингтон» проведут стартовый матч серии первого раунда Кубка Стэнли-2022. Начало встречи — в 02.30 по московскому времени.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» заняла первое место в Восточной конференции, «Вашингтон» стал восьмым.

Следить за матчем «Флорида» — «Вашингтон» можно будет в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» по этой ссылке.

Серия длится до четырех побед одной из команд.

«Флорида» — «Вашингтон»

Встречи в регулярном чемпионате: 2-1.

Российские хоккеисты: Максим Мамин, Сергей Бобровский — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов.