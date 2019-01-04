В первом раунде из плей-офф выбыли чемпион "Вашингтон", лучшая команда регулярного чемпионата "Тампа-Бэй", а также "Питтсбург" и финалист Кубка Стэнли-2018 "Вегас". Все результаты первого раунда – здесь
. Кто продолжит поход за трофеем после полуфиналов конференций? Везде даты – по московскому времени.
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд
Восток
Бостон – Коламбус – 1-0
Первый матч – 3:2 ОТ
Второй матч – 28 апреля
Третий матч – 1 мая
Четвертый матч – 3 мая
Пятый, шестой и седьмой матчи, если потребуется, – 5, 7 и 9 мая
Айлендерс – Каролина – 0-1
Первый матч – 0:1 ОТ
Второй матч – 28 апреля
Третий матч – 2 мая
Четвертый матч – 4 мая
Пятый, шестой и седьмой матчи, если потребуется, – 6, 8 и 9 мая
Запад
Сан-Хосе – Колорадо – 1-0
Первый матч – 5:2
Второй матч – 29 апреля
Третий матч – 1 мая
Четвертый матч – 3 мая
Пятый, шестой и седьмой матчи, если потребуется, – 5, 7 и 9 мая
Сент-Луис – Даллас – 1-0
Первый матч – 3:2
Второй матч – 27 апреля
Третий матч – 30 апреля
Четвертый матч – 2 мая
Пятый, шестой и седьмой матчи, если потребуется, – 4, 6 и 8 мая
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