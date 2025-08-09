Команда Овечкина обыграла команду Дацюка в гала-матче, сын Александра оформил покер

Команда Александра Овечкина одержала победу над командой Павла Дацюка в матче звезд на Кубке Овечкина — 11:7. Игра прошла на «Арене Мытищи».

Капитан «Вашингтона» отметился голом, а его сын Сергей оформил покер. Также за команду Овечкина шайбы забросили президент КХЛ Алексей Морозов, игроки НХЛ Матвей Мичков (дубль) и Кирилл Капризов, фигурист Евгений Плющенко и блогер Андрей Репин (умышленно послал шайбу в свои ворота).

У команды Дацюка хет-трик оформил нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, по дублю сделали форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков и олимпийский чемпион Валерий Каменский.