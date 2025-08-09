Хоккей
9 августа, 13:25

Команда Овечкина обыграла команду Дацюка в гала-матче, сын Александра оформил покер

Алина Савинова

Команда Александра Овечкина одержала победу над командой Павла Дацюка в матче звезд на Кубке Овечкина — 11:7. Игра прошла на «Арене Мытищи».

Капитан «Вашингтона» отметился голом, а его сын Сергей оформил покер. Также за команду Овечкина шайбы забросили президент КХЛ Алексей Морозов, игроки НХЛ Матвей Мичков (дубль) и Кирилл Капризов, фигурист Евгений Плющенко и блогер Андрей Репин (умышленно послал шайбу в свои ворота).

У команды Дацюка хет-трик оформил нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, по дублю сделали форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков и олимпийский чемпион Валерий Каменский.

Александр Овечкин
Павел Дацюк
Хоккей
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
Русский вратарь остановил «Вашингтон». А главный раздражитель НХЛ набрал 1000-е очко и обменялся джерси с Овечкиным
Аршавин — о последствиях вечеринки в честь рекорда Овечкина: «Мы должны были вылетать в Колумбус. Но не долетели...»
Овечкин и Маршан обменялись игровыми джерси после матча НХЛ
«Вашингтон» проиграл «Флориде», у Овечкина «-2»
Мостовой об Овечкине: «Когда его вспоминаешь, то не только Россия, а вся планета Земля должна переворачиваться»
Президент КХЛ Морозов — о возможном возвращении Овечкина: «Всегда рад видеть игру Александра, в любой лиге»
  • adamantane'

    Ну вот, у команды Дацюка отличились всего трое - при семи-то шайбах!

    14.08.2025

  • adamantane'

    Да, тоже считаю, что "покер" - примерно четырехкратный перебор: хватило бы иодной шайбы на поддавках. Даже дубля для такого мальца дюже многовато.

    14.08.2025

  • pupkin-221

    в 6 лет забить 4 шайбы звездам НХЛ - такое даже детям Вождя не снилось !

    10.08.2025

  • Viktor Isupov

    сын ОВИ забил четыре шайбы- Шестеркину.Да ну. наш президент и больше забивал в ночной хоккейной лиге. когда ему подвозили шайбу на ленточку, а вратарь закрывал глаза или уезжал за ворота. зачем об этом писать....

    10.08.2025

  • Masha Shukshina

    А мы и не знали что это был утренник для Сереженьки Овечкина. Хоть бы уважаемых людей, ветеранов хоккея, игроков НХЛ в это не втягивал. С детьми то слабо играть или они не поддаются? Да и болельщики пришли не на сынка смотреть

    10.08.2025

  • mikeV

    Как-то даже неловко за всё это действо. Ну нафига? Пусть играет со своими сверсниками. Зачем делать из него ещё одного гномыча??

    09.08.2025

  • Сергей Кузнецов

    4 года, 4 шайбы! Кому нужна эта комедия?! И еще столько внимания СМИ? Больше нет новостей?

    09.08.2025

    • Журова — о желании администрации Байдена выгнать Овечкина и других россиян из НХЛ: «Они никогда бы такого не сделали, побоялись бы»

    Овечкин ответил на вопрос о России на Олимпиаде: «Думаю, когда нас вернут, мы будем уже болельщиками»
