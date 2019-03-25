"Кто тренируется, а кто ленится?" Новое откровенное фото жены Ковальчука

Супруга российского нападающего "Лос-Анджелеса" Ильи Ковальчука Николь опубликовала в своем Инстаграме новое откровенное фото.
– Ну, рассказывайте! Кто тренируется, а кто ленится? Кто начал и через пару дней бросил? А кто идет маленькими шагами к большой цели? Признавайтесь, – написала Николь.
Напомним, что супруги воспитывают четырех детей.
Ну, рассказывайте! Кто тренируется, а кто ленится🙃 Кто начал и через пару дней бросил? А кто идёт маленькими шагами к большой цели💪🏻 Признавайтесь🤗 Well, tell me! Who trains hard and who is lazy? Who started and gave up? And who’s taking little steps to accomplish a big goal💪🏻#motivation
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