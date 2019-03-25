"Кто тренируется, а кто ленится?" Новое откровенное фото жены Ковальчука

Супруга российского нападающего "Лос-Анджелеса" Ильи Ковальчука​ Николь опубликовала в своем Инстаграме новое откровенное фото.

– Ну, рассказывайте! Кто тренируется, а кто ленится? Кто начал и через пару дней бросил? А кто идет маленькими шагами к большой цели? Признавайтесь, – написала Николь.

Напомним, что супруги воспитывают четырех детей.