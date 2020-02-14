«Кто-то поднял деньги на «Рейнджерс». Фанаты недовольны засчитанным буллитом Панарина

Фанаты в Twitter выразили возмущение решением лиги засчитать гол форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина в серии послематчевых буллитов в игре с «Миннесотой» (4:3 Б). Арбитры после видеопросмотра пришли к выводу, что россиянин не нарушал правил. Болельщики с ними не согласились, обратив внимание, что шайба не постоянно двигалась вперед, как того требуют правила.

shute615: «Как такое можно засчитывать?»

jlagrace10: «Совершенно безумные руки и движения, но очевидно, что он сместился назад».

Concussed_Shoe: «Чем больше я смотрю, тем больше удивлен, как это засчитали. Шайба несколько раз смещалась назад. Это просто шутка».

IAmLegend 23 : «Я фанат «Рейнджерс», но назад двигаться нельзя. Каждое движение в буллите должно быть вперед. Гол нельзя засчитывать».

Pedersen9Steven: «Давайте тогда вообще откажемся от буллитов, если засчитывается такое».

icehockeyjunkie: «Тот факт, что они посмотрели повтор и все равно засчитали, говорит о том, что в Торонто делают какой-то бизнес. Кто-то поднял деньги на победе «Рейнджерс».