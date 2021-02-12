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Кто поспорит с Капризовым за «Колдер»? Live с Зислисом и Федотовым — в 14.00

11:00
Кирилл Капризов. Фото instagram.com/minnesotawild
Кирилл Капризов. Фото instagram.com/minnesotawild
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Эфир о первом месяце сезона НХЛ с Михаилом Зислисом и известным комментатором, бывшим скаутом сборной России, а сейчас гендиректором Главного спортивного агентства Сергеем Федотовым — в 14.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— Могут ли остановить сезон;

— Российские новички: Капризов, Романов, Григоренко и другие;

— Овечкин и «Вашингтон»;

— Безумный канадский дивизион.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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