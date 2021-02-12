Эфир о первом месяце сезона НХЛ с Михаилом Зислисом и известным комментатором, бывшим скаутом сборной России, а сейчас гендиректором Главного спортивного агентства Сергеем Федотовым — в 14.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— Могут ли остановить сезон;

— Российские новички: Капризов, Романов, Григоренко и другие;

— Овечкин и «Вашингтон»;

— Безумный канадский дивизион.