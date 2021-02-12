Кто поспорит с Капризовым за «Колдер»? Live с Зислисом и Федотовым — в 14.00
11:00
Эфир о первом месяце сезона НХЛ с Михаилом Зислисом и известным комментатором, бывшим скаутом сборной России, а сейчас гендиректором Главного спортивного агентства Сергеем Федотовым — в 14.00 на YouTube-канале «СЭ».
Главные темы:
— Могут ли остановить сезон;
— Российские новички: Капризов, Романов, Григоренко и другие;
— Овечкин и «Вашингтон»;
— Безумный канадский дивизион.
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