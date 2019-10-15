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Крюс Стюарт подпишет контракт с «Филадельфией»

17:21
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Нападающий Крис Стюарт подпишет полноценный контракт с «Филадельфией». Ранее 31-летний форвард находился в клубе на просмотре, сообщает в Twitter журналист TSN Франк Серавалли.

Стюарт подпишет двусторонний контракт на 1 год с зарплатой в 750 тысяч долларов (250 тысяч, если он будет выступать в АХЛ).

Прошлый сезон Стюарт провел в чемпионате Англии. В НХЛ он выступал за «Колорадо», «Сент-Луис», «Баффало», «Миннесоту», «Анахайм» и «Калгари». Всего в лиге он провел 652 матча и набрал 199 (91+108) очков.

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