Крутой старт Ковальчука в «Монреале». Почему Овечкин отстает в гонке снайперов? Эфир — в 15.00
13:45
В 15.00 на Youtube-канале «СЭ» начнется эфир с участием наших журналистов Игоря Еронко и Михаила Зислиса, а также нашего гостя — известного комментатора, бывшего скаута сборной и гендиректора Главного спортивного агентства Сергея Федотова. Обсудим последние события НХЛ. Главные темы:
— Старт Ильи Ковальчука в «Монреале»
— Дебют Игоря Шестеркина в «Рейнджерс»
— Может ли Артемий Панарин побороться за «Арт Росс»?
— Почему Александр Овечкин отстает в гонке за «Ришар»?
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...