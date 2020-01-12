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Крутой старт Ковальчука в «Монреале». Почему Овечкин отстает в гонке снайперов? Эфир — в 15.00

13:45
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В 15.00 на Youtube-канале «СЭ» начнется эфир с участием наших журналистов Игоря Еронко и Михаила Зислиса, а также нашего гостя — известного комментатора, бывшего скаута сборной и гендиректора Главного спортивного агентства Сергея Федотова. Обсудим последние события НХЛ. Главные темы:

— Старт Ильи Ковальчука в «Монреале»

— Дебют Игоря Шестеркина в «Рейнджерс»

— Может ли Артемий Панарин побороться за «Арт Росс»?

— Почему Александр Овечкин отстает в гонке за «Ришар»?

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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