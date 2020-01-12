В 15.00 на Youtube-канале «СЭ» начнется эфир с участием наших журналистов Игоря Еронко и Михаила Зислиса, а также нашего гостя — известного комментатора, бывшего скаута сборной и гендиректора Главного спортивного агентства Сергея Федотова. Обсудим последние события НХЛ. Главные темы:

— Старт Ильи Ковальчука в «Монреале»

— Дебют Игоря Шестеркина в «Рейнджерс»

— Может ли Артемий Панарин побороться за «Арт Росс»?

— Почему Александр Овечкин отстает в гонке за «Ришар»?