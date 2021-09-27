Крутой силовой прием Орлова в матче против «Бостона». Видео
08:27
Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов в матче предсезонки с «Вашингтоном» применил силовой прием против нападающего Якуба Лауко. Хоккеист был сбит с ног.
Игра завершилась победой «Бостона» в серии буллитов (2:2, 3:2)
Орлов закончил матч с коэффициентом полезности «-1». В игре не принимали участия вратарь Илья Самсонов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.
Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнется 12 октября.
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