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Крутой силовой прием Орлова в матче против «Бостона». Видео

08:27
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Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов в матче предсезонки с «Вашингтоном» применил силовой прием против нападающего Якуба Лауко. Хоккеист был сбит с ног.

Игра завершилась победой «Бостона» в серии буллитов (2:2, 3:2)

Орлов закончил матч с коэффициентом полезности «-1». В игре не принимали участия вратарь Илья Самсонов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнется 12 октября.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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