Крутой сэйв Василевского в конкурсе вратарей. Видео

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал вторым в конкурсе вратарей в рамках звездного уик-энда НХЛ. Ему удалось сделать девять сэйвов подряд. Россиянин в эффектном стиле отразил бросок нападающего «Айлендерс» Мэтью Барзала, который ранее стал победителем конкурса на скорость.